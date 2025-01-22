Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Албанія допоможе з підготовкою українських льотчиків – текст угоди

 

Албанія в межах угоди про довгострокове співробітництво та підтримку з Україною долучиться до так званої коаліції винищувачів і допоможе з підготовкою українських льотчиків.

Про це йдеться в тексті угоди, опублікованій Офісом президента, пише "Європейська правда".

У розділі, присвяченому співпраці у сфері безпеки та оборони, вказано, що "Албанія зробить свій внесок у коаліцію винищувачів шляхом забезпечення підготовки українських пілотів і технічного персоналу англійською мовою".

Крім того, обидві країни проведуть Стратегічний діалог з питань політики у сфері оборони та безпеки на рівні керівних посадовців і працюватимуть над "зміцненням військового потенціалу України".

Також документ передбачає співпрацю Києва й Тирани в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки та безпеки, безпеки на морі, кібербезпеки, протидії іноземним інформаційним втручанням і маніпуляціям тощо.

Нагадаємо, утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.

Наразі Київ отримав дві партії винищувачів від Данії, а також частину обіцяних F-16 від Нідерландів.

Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Албанії Еді Рама підписали двосторонню угоду про довгострокове співробітництво та підтримку у вівторок, 21 січня.
Ключові теги: Албанія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1661
  0,0110
 0,03
EUR
 1
 43,6419
  0,1421
 0,33

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9904  0,07 0,16 42,6662  0,03 0,06
EUR 43,5269  0,26 0,61 44,3777  0,29 0,65

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1800  0,02 0,05 42,2000  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес