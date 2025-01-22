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Албанія допоможе з підготовкою українських льотчиків – текст угоди
23:55 21.01.2025 |
Албанія в межах угоди про довгострокове співробітництво та підтримку з Україною долучиться до так званої коаліції винищувачів і допоможе з підготовкою українських льотчиків.
Про це йдеться в тексті угоди, опублікованій Офісом президента, пише "Європейська правда".
У розділі, присвяченому співпраці у сфері безпеки та оборони, вказано, що "Албанія зробить свій внесок у коаліцію винищувачів шляхом забезпечення підготовки українських пілотів і технічного персоналу англійською мовою".
Крім того, обидві країни проведуть Стратегічний діалог з питань політики у сфері оборони та безпеки на рівні керівних посадовців і працюватимуть над "зміцненням військового потенціалу України".
Також документ передбачає співпрацю Києва й Тирани в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки та безпеки, безпеки на морі, кібербезпеки, протидії іноземним інформаційним втручанням і маніпуляціям тощо.
Нагадаємо, утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.
Наразі Київ отримав дві партії винищувачів від Данії, а також частину обіцяних F-16 від Нідерландів.
Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Албанії Еді Рама підписали двосторонню угоду про довгострокове співробітництво та підтримку у вівторок, 21 січня.
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