Албанія допоможе з підготовкою українських льотчиків – текст угоди

Албанія в межах угоди про довгострокове співробітництво та підтримку з Україною долучиться до так званої коаліції винищувачів і допоможе з підготовкою українських льотчиків.

Про це йдеться в тексті угоди, опублікованій Офісом президента, пише "Європейська правда".

У розділі, присвяченому співпраці у сфері безпеки та оборони, вказано, що "Албанія зробить свій внесок у коаліцію винищувачів шляхом забезпечення підготовки українських пілотів і технічного персоналу англійською мовою".

Крім того, обидві країни проведуть Стратегічний діалог з питань політики у сфері оборони та безпеки на рівні керівних посадовців і працюватимуть над "зміцненням військового потенціалу України".

Також документ передбачає співпрацю Києва й Тирани в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки та безпеки, безпеки на морі, кібербезпеки, протидії іноземним інформаційним втручанням і маніпуляціям тощо.

Нагадаємо, утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.

Наразі Київ отримав дві партії винищувачів від Данії, а також частину обіцяних F-16 від Нідерландів.

Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Албанії Еді Рама підписали двосторонню угоду про довгострокове співробітництво та підтримку у вівторок, 21 січня.