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Порошенко обговорив з Каллас ситуацію на фронті та першочергові потреби України у зміцненні політичної та безпекової стійкості
23:31 21.01.2025 |
Нардний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Брюсселі провів зустріч із віце-президенткою Європейської комісії та верховною представницею ЄС із закордонних справ і безпекової політики Каєю Каллас, в ході якої обговорив з нею питання гарантій безпеки для України і перспективу членства в НАТО, повідомляється на сайті політсили у вівторок.
"Під час розмови детально обговорили ситуацію на фронті та першочергові потреби України у зміцненні політичної та безпекової стійкості... Особливу увагу приділили питанню гарантій безпеки для України, включаючи розміщення миротворчого контингенту під егідою ЄС та інтеграцію до НАТО", - сказав Порошенко.
Він також наголосив під час зустрічі на важливості збереження загальноєвропейського політичного консенсусу у протидії російській агресії та пришвидшенні нашого євроінтеграційного шляху.
"У світлі змін у міжнародному політичному ландшафті, зокрема з огляду на нову американську адміністрацію, ми обговорили перспективи трансатлантичного співробітництва та виклики для безпеки європейського континенту", - додав Порошенко.
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