«Це наша справа». Що сказав Путін про відправку військових КНДР до Росії

Російський диктатор Путін на підсумковій пресконференції саміту БРІКС у Казані вперше прокоментував повідомлення про відправку до Росії північнокорейських військових для можливої ​​участі у війні проти України. Він не заперечував їх присутність у Росії, але не уточнив, з якою метою вони прибули.

Питання Путіну поставив журналіст американської телекомпанії NBC. Він сказав, що присутність військових КНДР показує супутникові знімки.

"Що вони тут роблять? - Запитав журналіст. - І чи це не є серйозною ескалацією конфлікту?"

"Не дії Росії призвели до ескалації", - відреагував Путін і вкотре заговорив про "держпереворот" в Україні 2014 року. Він також звинуватив західні країни у тому, що вони озброюють українську армію та допомагають їй воювати.

Путін нагадав, що раніше у четвер Держдума ратифікувала договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" з Північною Кореєю, який російський президент підписав у Пхеньяні влітку цього року. Договір передбачає "надання взаємної допомоги у разі агресії" проти одного з його учасників.

"Там є стаття 4", - сказав Путін. І додав, що Пхеньян "ставиться до наших домовленостей серйозно".

Стаття 4 угоди передбачає, що "якщо одна зі сторін опиниться у стані війни через збройний напад однієї чи кількох держав, інша сторона негайно надасть їй військову допомогу всіма наявними засобами відповідно до ст. 51 статуту ООН та законів КНДР та РФ".

"Що і як ми робитимемо в рамках цієї статті - це вже наша справа", - підсумував Путін, не розповівши жодних подробиць про відправлення північнокорейських військових до Росії та їхніх цілей.

"Побачимо, як розвиватиметься цей процес", - додав він, після чого заявив, що російські військові в Україні зараз діють "впевнено на всіх напрямках".

Щодо супутникових знімків, на які послався американський журналіст, то Путін пожартував: "Знімки - річ серйозна. Якщо є знімки, то вони щось відображають".

Що відомо про військових КНДР в Росії

Про відправлення північнокорейських військових до Росії у жовтні повідомляли Південна Корея, Україна та США.

За даними південнокорейської розвідки, Пхеньян може направити до Росії 12 тисяч військовослужбовців. Частина з них, як заявили в Сеулі минулого тижня, прибула на бази на російському Далекому Сході. Влада Південної Кореї вважає, що перекидання пов'язане з планами Москви задіяти військових КНДР у бойових діях проти української армії.

Міністр оборони США Ллойд Остін напередодні заявив, що Вашингтон має дані про присутність у Росії військових з Північної Кореї, обмовившись при цьому, що у нього немає даних про те, які завдання вони повинні виконувати.

"Є свідчення, що в Росії є військові з КНДР, - сказав Остін. - Що саме вони там роблять? Це поки що неясно. Нам із усім цим потрібно розібратися".

Американська Wall Street Journal писала, що північнокорейські військові повинні отримувати реальний досвід бойових дій в умовах війни проти України, а їхнє відправлення нібито було обумовлено секретним пунктом договору між Москвою та Пхеньяном, підписаного Путіним літом.

Як зазначає видання New York Times, рішення відправити своїх військових до Росії дає лідеру КНДР Кім Чен Ину важіль впливу у стосунках з Росією і можливість просити багато чого взамін у її президента Путіна.

Аналітики та експерти, які десятиліттями відстежували військові зусилля Пхеньяна, кажуть, що Кім, швидше за все, шукає допомоги від Росії у двох ключових напрямках: короткострокова допомога з його військовим потенціалом і довгострокові стратегічні гарантії, які могли б посилити здатність Кіма протистояти Сполученим Штатам і його сусідам.

Відправка військових Північною Кореєю для підтримки Росії в Україні стане "значною ескалацією", заявив у понеділок генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Головне управління розвідки Міноборони України стверджує, що перші підрозділи військових із КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, вже прибули до Курської області, до якої на початку серпня зайшли ЗСУ.

Офіційні російські представники вже раніше коментували повідомлення про відправку військових КНДР, але Путін коментує цю тему вперше.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова напередодні говорила, що неважко зрозуміти, "хто і для яких цілей ініціював усі ці вкиди та галас, усі ці інформаційні хвилі".

"Російська взаємодія з КНДР і у військовій сфері, і в інших сферах, по-перше, відповідає міжнародному праву та не порушує його. По-друге, не завдає жодної шкоди, збитків Південній Кореї", - заявила вона журналістам.

Південнокорейські ЗМІ повідомляли, що Сеул може збільшити військову допомогу Києву у відповідь на дії Москви та Пхеньяну, а також надіслати своїх представників до України для спостереження за військовим КНДР.

Що ще заявив Путін про війну в Україні

Виступаючи на підсумковій пресконференції БРІКС, Путін відповів на запитання московського редактора ВВС Стіва Розенберга. Той запитав, як заяви Путіна про глобальну стабільність та безпеку співвідносяться з його діями в останні два з половиною роки та вторгненням в Україну.

До початку повномасштабного вторгнення в Україну не було ані атак дронів, ані обстрілів російських міст, нагадав журналіст.

Ударів безпілотників не було, визнав Путін. "Але була набагато гірша ситуація", - додав він, після чого вкотре виклав свою версію про те, що Захід мав звернути увагу на "постійні та наполегливі" вимоги Росії, пов'язані з НАТО та Україною.

Кореспондент "Комерсанта" Андрій Колесников запитав, на що готовий піти Путін, щоб закінчити війну в Україні, і на що не готовий. Відповідь була короткою: він готовий розглядати варіанти мирних домовленостей, лише "виходячи з реалій, що складаються у світі".