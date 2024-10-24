Бізнесмен Ігор Наумець, маючи російське громадянство та зв'язки з проросійською організацією "АллатРа", зумів продати свої активи в Україні іншому бізнесмену Сергію Шапрану, попри арешт майна й накладені на нього санкції РНБО. Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Наумець володів компанією "Юнігран", яка видобувала пісок, щебінь і виробляла тротуарну плитку, а також компоненти вибухівки.





У розслідуванні стверджується, що він роками вів бізнес в Україні й Росії одночасно, експортуючи українські копалини до Росії, включно і структурам, пов'язаним контрактами з Міноборони РФ. У 2001 році Наумець отримав російське громадянство, а у 2014 році оновив паспорт (водночас бізнесмен наполягає, що є громадянином України).

Він також мав зв'язки з проросійською сектою "АллатРа", де у 2023 році проводили обшуки співробітники Служби безпеки України.

У 2022 році на вимогу СБУ суди заарештували майно й активи Наумця на суму понад 1 мільярд гривень, підозрюючи його у фінансуванні тероризму та виведенні коштів до Росії. РНБО наклала на Наумця санкції, що обмежували його право розпоряджатися активами.

Попри це, Наумець зумів продати свої активи Сергію Шапрану, ексдепутату Броварської міськради.

Для цього було пущено в дію схему з фірмами-прокладками, що купували майно за заниженими цінами, а потім перепродавали його компаніям Шапрана, таким як Юні Стоун Плент (USP), Юні Люкс та Юні Сервіс.

Так змінились власники заводу з виготовлення емульсійної вибухівки "Гранеміт", локомотивного депо в селі Гранітне, заводу із виготовлення тротуарної плитки, спецтехніки та вагонів. Журналісти також пов'язують із Шапраном компанію "Новел Пром", яка переоформила ліцензії на користування надрами, що раніше належали Наумцю.

Журналісти "Схем" стверджують, що виявили зв'язок Шапрана з Олегом Кіпером, головою Одеської ОВА. Вони припускають, що чиновник міг сприяти Шапрану у придбанні активів Наумця.

З усім тим сам Наумець каже, що став жертвою рейдерського захоплення, і що Шапран обіцяв йому розв'язати проблеми з санкціями та кримінальними провадженнями в обмін на половину бізнесу.

"[Зараз мені] належать якісь активи, що були під заставою ЄБРР, які він не зміг забрати, і ще кілька об'єктів нерухомості на кар'єрах, що залишилися. В основному увесь бізнес перейшов до його рук, і це фактично була крадіжка", - сказав Наумець.

Шапран заперечує будь-які незаконні дії та зв'язок з Наумцем.

"У мене в Броварах є завод, у нього - підприємство. Тобто я знаю, хто це такий. Але говорити про те, що я щось із ним сидів, обговорював бізнес - це неправда", - сказав він.

Кіпер відмовився коментувати ситуацію.