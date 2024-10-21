У чотирьох навчальних центрах ЗСУ розпочалася підготовка за новою програмою, яка передбачає півтора місяці навчання замість одного

У Збройних силах України розпочато пілотний проект базової загальної військової підготовки (БЗВП) тривалістю 1,5 місяця, повідомив заступник начальника Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ полковник Євген Межевікін.

"Від того, наскільки військовий навчений і впевнений у своїх силах, знаннях, безпосередньо залежить здатність знищувати ворога, злагоджено працювати у військовому колективі на полі бою, а головне - зберегти своє життя.

Нарощування системи підготовки планується здійснити у ході базової загальної військової підготовки, насамперед професійної підготовки, професійної підготовки рядового складу, підготовки інструкторів та сержантського складу", - розповів він на брифінгу у суботу.

Межевікін зазначив, що також планується зміна підходів у колективній підготовці, форматів та підходів до навчання

військовослужбовців. Також Генштаб хоче підвищити відповідальність усієї командирської вертикалі за підготовку особового складу та трансформувати систему підготовки інструкторів.

"Одним із важливих кроків, які зроблені для нарощування підготовки та покращення якості навчання наших військовослужбовців у навчальних центрах, є збільшення термінів проведення базової загальної військової підготовки. З цією метою розроблено та затверджено програму базової загальної військової підготовки з терміном навчання півтора місяця", - зазначив Межевікін.

За його словами, за рішенням головнокомандувача ЗСУ у чотирьох ключових навчальних центрах Збройних сил вже розпочалася підготовка за новою програмою, яка передбачає збільшення навчання до 1,5 місяця. До проекту залучено близько 500 новобранців. Основна мета - посилити підготовку та підвищити якість навчання військовослужбовців.

Як поінформували в Генштабі, в оновленій програмі БЗВП зокрема передбачається збільшення часу для вивчення основ застосування БпЛА та окопних засобів радіоелектронної боротьби, а також підвищення кількості годин для тактико-вогневої підготовки, розвідувально-диверсійної діяльності та навичок виживання на полі бою.

"Особливо звертаємо увагу на сезонні заняття, такі як виживання у холодну пору року, що дуже важливо для військовослужбовців різного рівня, різних спеціальностей при виконанні завдань восени, взимку та навесні. Також БЗВП проводитиметься виключно у навчальних центрах", - розповів Межевікін.

Окрім іншого, розглядається впровадження заохочувальних заходів для найкращих курсантів.

Крім того, зміни, що пануються, включають заміщення офіцерських посад викладачів - сержантськими посадами, що дозволить зменшити залежність навчальних центрів від офіцерського складу, підвищити авторитет, відповідальність і престиж сержантів. Також планується проведення адаптаційного курсу у військових частинах не лише після БЗВП, а й після професійної підготовки та підготовки сержантів.

У Генштабі зазначили, що пілотний проєкт реалізується у рамках програми "Збереження життя військовослужбовців", ініційованої головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським. Після завершення проєкту, який триватиме до кінця року, буде проведено аналіз та порівняння результатів підготовки на різних етапах - з термінами один та півтора місяці. За результатами аналізу будуть надані рекомендації щодо вдосконалення БЗВП.