Стефанішина: Про «частковий» вступ України в НАТО не йдеться

Можливість вступу України в Північноатлантичний альянс (НАТО) без тимчасово окупованих Росією територій не обговорюється з партнерами під час дискусій про запрошення до Альянсу, запевнила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

"Таких розмов не було (...). Україна однозначно буде запрошена до НАТО в кордонах 1991 року як суверенна незалежна держава. Це не обговорюється, це не є предметом дискусій", - сказала вона в інтерв'ю, яке транслювалося в національному телемарафону у суботу, 19 жовтня.

Стефанішина додала, що "перший підхід до цього рішення" полягає в тому, що вступ України в НАТО відбудеться після завершення війни.

"Запрошення взагалі не обумовлюється ситуацією на фронті і територіальними моментами", - запевняє віцепрем'єрка.

За її словами, після запрошення "складається протокол про приєднання, в якому зазначаються і терміни, і реформи, необхідні для вступу в НАТО".

Запрошення України в НАТО є першим пунктом так званого "плану перемоги", який президент Володимир Зеленський останніми тижнями презентував президенту США Джо Байдену, лідерам Європейського Союзу і іншим партнерам з НАТО.

В Україні президент публічно представив "план перемоги" цього тижня. Він складається з п'яти пунктів - геополітичного, двох військових, економічного та безпекового та ще трьох таємних додатків.

Про "часткове" запрошення в НАТО говорять за закритими дверима?

Водночас в ЗМІ з'являлася інформація, про те, що деякі західні посадовці обговорюють можливість "часткового" запрошення України в НАТО, без територій, які знаходяться під окупацією Росії.

Таку концепцію вперше публічно озвучив минулого року колишній генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмуссен. Втім, в Україні послідовно відкидають таку ідею. Цього тижня Володимир Зеленський заявив журналістам Financial Times, що не чув від партнерів таких пропозицій під час відкритих обговорень.

Водночас аналітики не виключають, що у закритій частині "плану перемоги" можуть бути заховані пункти щодо окупованих територій, і саме він не обговорювався повністю з українським суспільством.

"Припускаю, що у закритих документах ми можемо побачити позицію щодо окупованих територій. Якщо не територіальні поступки, то щось схоже на мінський формат. А мінський формат громадянське суспільство сприйняло б дуже негативно, і це б поклало відразу край рухам цього плану на міжнародній арені", - коментував для DW експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" з питань США та Великобританії Олександр Краєв.