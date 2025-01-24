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АНАЛІТИКА

Зеленський призначив свого нового представника в Криму

16:59 24.01.2025 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський призначив свого нового постійного представника в Криму. Посаду отримала Ольга Куришко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №59.

"Призначити Куришко Ольгу Миколаївну постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в указі.

Ольга Куришко здобула освіту у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого. Працювала юристкою у приватному, державному та громадському секторах, зокрема у КримSOS.

Куришко приєдналася до команди Представництва у грудні 2021 року. Вона брала участь у розробці стратегічних документів стосовно реінтеграції Криму, а також працювала над нормативно-правовими актами захисту прав мешканців окупованого півострова.

У червні 2023 року Куришко призначили на посаду заступника постпреда президента в Криму, а у грудні 2024 вона була призначена на посаду в. о. представника президента.

"На новій посаді Ольга Куришко разом із командою Представництва продовжить впроваджувати вже започатковані ініціативи та працюватиме над посиленням органу в його ключовій місії - деокупації Криму, захисті прав його мешканців, корінних народів України та підтримці реінтеграційних процесів", - зазначили в Представництві.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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