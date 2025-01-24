Фінансові новини
- |
- 24.01.25
- |
- 19:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський призначив свого нового представника в Криму
16:59 24.01.2025 |
Президент України Володимир Зеленський призначив свого нового постійного представника в Криму. Посаду отримала Ольга Куришко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №59.
"Призначити Куришко Ольгу Миколаївну постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в указі.
Ольга Куришко здобула освіту у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого. Працювала юристкою у приватному, державному та громадському секторах, зокрема у КримSOS.
Куришко приєдналася до команди Представництва у грудні 2021 року. Вона брала участь у розробці стратегічних документів стосовно реінтеграції Криму, а також працювала над нормативно-правовими актами захисту прав мешканців окупованого півострова.
У червні 2023 року Куришко призначили на посаду заступника постпреда президента в Криму, а у грудні 2024 вона була призначена на посаду в. о. представника президента.
"На новій посаді Ольга Куришко разом із командою Представництва продовжить впроваджувати вже започатковані ініціативи та працюватиме над посиленням органу в його ключовій місії - деокупації Криму, захисті прав його мешканців, корінних народів України та підтримці реінтеграційних процесів", - зазначили в Представництві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія передала Раді перший скринінговий звіт у рамках переговорів про вступ України до ЄС
|Офіційно. Контракт з директоркою АОЗ продовжили. Погодження Міноборони не знадобилося
|Україна завершує реформу для залучення тих, хто досяг 18-25 років до лав ЗСУ - заступник голови ОП
|Пожежі, вибухи і закриті аеропорти: які наслідки масованого удару дронів у Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Путін: Росія готова до перемовин щодо України
|Єврокомісія передала Раді перший скринінговий звіт у рамках переговорів про вступ України до ЄС
|Зеленський призначив свого нового представника в Криму
|В Україні стрімко погіршилась оцінка рівня корупції
|Для України членство в ОЕСР не менш важливе, ніж членство в ЄС і НАТО - Жовква
|АРМА програло апеляцію за активи Медведчука: їх планують передати Фонду держмайна
|Офіційно. Контракт з директоркою АОЗ продовжили. Погодження Міноборони не знадобилося
Бізнес
|Ілон Маск ставить під сумнів фінансування проєкту Stargate для розвитку ШІ, на який планують виділити до $500 млрд
|Canon представила 410 МП сенсор, який може знімати відео з роздільною здатністю 24K
|Seagate представила жорсткий диск із рекордною ємністю 36 ТБ
|Китай встановив світовий рекорд в утриманні плазми та став на крок ближче до термоядерного синтезу
|TikTok погодиться на угоду, щоб залишитися доступним у США
|Google вирішив додатково інвестувати $1 мільярд у конкурента OpenAI
|«Дочка» Alphabet може розпочати випробування розроблених ШІ ліків уже цьогоріч - FT