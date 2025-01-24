АРМА програло апеляцію за активи Медведчука: їх планують передати Фонду держмайна

Національному агентству з питань виявлення, розшуку й управління активами (АРМА) не вдалося скасувати заборону на реалізацію активів колишнього депутата Верховної Ради Віктора Медведчука та його дружини. Про це йдеться в судовому реєстрі.

25 грудня Вищий антикорупційний суд задовольнив заяву Міністерства юстиції про забезпечення позову щодо стягнення у дохід держави активів Медведчука.

Суд заборонив реалізацію майна відповідачів і реєстраційні дії щодо їхнього майна, а також майна низки пов'язаних юридичних осіб. Це тимчасовий захід, покликаний зберегти активи до остаточного рішення суду у справі про застосування санкцій.

Частина активів Медведчука, що підлягають стягненню, раніше потрапила в управління АРМА на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 12 липня 2022 року. У разі задоволення позову Мін'юсту, їх потрібно буде передати до Фонду державного майна для приватизації.

Застосування заходів забезпечення позову, про які попросило Міністерство юстиції, гарантуватиме збереження активів і їх економічної вартості до завершення розгляду судом.

"Безповоротне стягнення активів можливе саме в межах санкційної процедури за рішенням ВАКС", - вважає Мін'юст.

АРМА не погодилося з цим рішення. Голова агентства Олена Дума вважає, що заборона продажу активів Медведчука допоможе йому оскаржити санкції в Європейському суді.

23 січня Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу АРМА.

"За результатами розгляду колегією суддів ухвалено рішення про закриття провадження за апеляційною скаргою представників АРМА на ухвалу ВАКС", - повідомила пресслужба суду.

Суд також закликав учасників процесу "утриматись від поширення маніпулятивних заяв, що підривають довіру до рішення суду та судової влади в цілому".

За словами Думи, апеляційна палата ВАКС надала право оскарження й подальшого розгляду справи у Верховному суді.