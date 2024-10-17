WSJ: США вносять корективи в програму підготовки пілотів F-16

США переорієнтовують підготовку українських пілотів F-16 на молодих курсантів, а не на досвідчених військовослужбовців Військово-повітряних сил, і це рішення може продовжити на багато місяців терміни, коли Київ отримає повну ескадрилью літаків західного виробництва, готових до бойових дій.

Про це повідомило видання Wall Street Journal із посиланням на дані американських посадовців, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників журналістів, новий напрямок є результатом нестачі досвідчених українських пілотів з необхідними знаннями англійської мови, яких можна було б відправити на поле бою.

Деякі посадовці також зазначили, що США вважають, що молоді курсанти будуть більш відкритими до навчання за західним зразком.

Як зазначило видання, останнім часом цей навчальний курс став предметом дискусій, особливо після серпневої катастрофи.

За словами співрозмовників журналістів, ймовірно, повна ескадрилья F-16, що складається з 20 літаків і 40 пілотів, навряд чи з'явиться в Україні раніше весни або літа 2025 року.

Як зазначило видання, новачки повинні будуть провести рік, навчаючись у Великій Британії та Франції перед тим, як перейти до практики на курсі F-16 у штаті Аризона та в Румунії. Водночас досвідчені пілоти можуть пропускати базову льотну підготовку.

"Це суміш. Деякі з них були досвідченими пілотами, і ми продовжуємо отримувати більш досвідчених пілотів. Але є й такі, що не мають такої пілотажної підготовки і досвіду", - сказав представник Пентагону.

Також американські посадовці стверджують, що українські стажери мали труднощі з деякими аспектами навчальної програми, а також з рівнем володіння англійською мовою, необхідним для проходження курсу.

Співрозмовники зазначили, що американські інструктори також виявили, що деякі українські пілоти з перших партій студентів - які мали досвід польотів на радянських винищувачах МіГ і щойно повернулися зі служби в зоні активних бойових дій - "чинили опір американським методам навчання".

За словами співрозмовників журналістів, така динаміка відображає часту напруженість у питаннях військової підготовки між інструкторами НАТО, які мають усталений спосіб роботи, і українцями, які стикаються з нагальними потребами у війні проти Росії і часто мають більше бойового досвіду, ніж їхні західні інструктори.

Нагадаємо, спочатку про аварію F-16 повідомили кілька західних ЗМІ, які посилались на джерела з українського та американського боку.

Тоді стало відомо про те, що F-16 брали участь у відбитті однієї з найбільш масованих повітряних атак Росії на Україну саме 26 серпня.

Ввечері 29 серпня Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив катастрофу винищувача F-16 під час відбиття однієї з повітряних атак Росії.

Після цієї авіакатастрофи стало відомо, що серед західних союзників виникли сумніви щодо поспішності підготовки пілотів і їхнього введення в бій лише за кілька тижнів після прибуття.