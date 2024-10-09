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Третина посадовців помиляється на мільйони у деклараціях: результати перевірки
12:24 09.10.2024 |
Станом на середину вересня українські посадовці подали 1 246 435 декларацій, що у 2,8 раза перевищує кількість за аналогічний період минулого року, коли цей показник складав 445 000. Водночас понад 134 000 (або 11% поданих декларацій) були виправлені. Такі дані оприлюднила платформа Опендатабот, посилаючись на інформацію Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
У НАЗК повідомили, що цього року розпочали перевірки 734 декларацій посадовців, з яких 392 перевірки вже завершено. Порушення виявили у 46% перевірених документів на загальну суму 1,85 млрд грн. Основна проблема - некоректно вказані суми в деклараціях. У деяких випадках помилки стосувалися значних сум - більших або менших за 500 прожиткових мінімумів.
Помилки у деклараціях
* У 30% перевірених декларацій було виявлено розбіжності на загальну суму 1,8 млрд грн (ст. 366-2 ККУ). В середньому кожна з цих декларацій містила помилку на 15 млн грн.
* У 16% декларацій дані були неточними на суму 47,3 млн грн (ч. 4 ст. 172-5 КУпАП), що в середньому становить 790 000 грн на декларацію.
* У кожній другій перевіреній декларації неточності становили менше ніж 268 000 грн (до 100 прожиткових мінімумів).
Порушення і незаконне збагачення
У деяких випадках порушення стосувалися одразу кількох статей. Сім декларацій містять ознаки незаконного збагачення на загальну суму 146,3 млн грн (ст. 368-5 ККУ). Крім того, у восьми документах посадовці не змогли пояснити походження активів на суму 30,1 млн грн (ст. 290 ЦПК).
Єдиною перевіреною декларацією, яка не містила жодних порушень, виявився лише один документ серед усіх розглянутих випадків.
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