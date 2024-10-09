Україна може зняти заборону на експорт зброї, щоб розширити виробництво дронів, – FT

Україна розглядає можливість зняти заборону на експорт вітчизняного озброєння. Київ хоче наростити масштаби виробництва зброї, щоб відповідати можливостям РФ на полі бою.

Про це пише Financial Times, посилаючись на власні джерела, передає hromadske.

Зазначається, рішення зняти заборону на експорт вітчизняного озброєння може принести українським виробникам зброї до $20 млрд прибутку, що дозволить збільшити внутрішнє виробництво для армії.

FT пише, що після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Україна заборонила експорт товарів військового призначення, оскільки прагнула забезпечити свою армію всім необхідним.

Водночас наразі українському уряду бракує грошей для закупівлі всіх необхідних типів озброєння, зокрема дронів, та інвестицій у подальші дослідження і розробки. Тому дозвіл компаніям експортувати надлишкову продукцію зараз широко розглядається як спосіб залучення інвесторів.

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До того ж Росія значно активізувала виробництво озброєнь, причому учасники української промисловості оцінюють перевагу ворога в бойових безпілотниках як від 5-10 до 1.

Так, гендиректор компанії "Укрспецсистем" Дмитро Хасапов розповів у коментарі FT, що українські військові відчувають "колосальну" нестачу дронів, а його компанія не отримує достатньої кількості державних замовлень для своїх виробничих потужностей: "Держава не має коштів, щоб їх купувати".