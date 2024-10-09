Рада підтримала законопроєкт про угоди зі слідством

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт №12039 про вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості корупціонерів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Законопроєкт не голосували одразу в цілому, оскільки в залі були застереження щодо цього від двох фракцій" - повідомив Железняк.

Цей законопроєкт вводить нову статтю, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув'язнення ніж вимагає кодекс. Наприклад 5 замість 8 років

При цьому суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф. Мова йде про 102 мільйони гривень максимум за особливо тяжкий злочин, більше 4 мільйонів гривень за тяжкий злочин

Крім того, суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено.

При цьому цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем за винятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора

"У випадку коли мова йде про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув'язнення зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф та може отримати додатково конфіскацію", - написав Железнік.

Він також додав, що цей текст підтримали і САП, і НАБУ, також він відповідає міжнародним зобовʼязанням України.