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"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Дженсен Хуанг заробив на Nvidia $109 млрд — цього вистачить, щоб придбати Intel
Нині особисті статки гендиректора Nvidia оцінюють у $109 млрд, що більше за ринкову капіталізацію Intel у $96 млрд, пише Tom's Hardware. Фактично, якби Хуанг раптово вирішив придбати компанію «синіх», то отримав щонайменше $13 млрд решти.
У серпні стало відомо про фінансові проблеми Intel - одну з найбільших криз за 50-річну історію, яка змусили компанію анонсувати звільнення тисячі співробітників та призупинити виплату дивідендів у рамках заходів щодо економії коштів. Наприкінці того ж місяця компанію залишив директор Ліп-Бу Тан, а у вересні компанія заявила, що планує відокремлення виробництва мікросхем та відділу з проєктування, а також призупинити будівництво деяких заводів. Водночас згодом поширились чутки, про потенційне поглинання компанії зі сторони Qualcomm.
Для порівняння: ще у 2020 році ринкова вартість Intel сягала $290 млрд; а цього року акції компанії впали на катастрофічні 60%.
У випадку з Nvidia, ситуація кардинально інакша - акції провідного світового виробника графічних процесорів для ШІ різко рушили вгору і навіть тимчасово забезпечили йому звання найдорожчої компанії у світі з капіталізацією $3,34 трлн. Відтоді акції Nvidia впали щонайменше на 10%, утім компанія все ще третя в переліку - поряд з такими техногігантами як Apple, Microsoft, Alphabet (Google) і Amazon.
Від зростання виграв і сам Хуанг, який безпосередньо володіє понад 75 мільйонами акцій Nvidia, а також ще 786 мільйонами через різні трасти та партнерства. Загальна оціночна вартість його активів у Nvidia становить понад $100 млрд - нині Дженсен на 11 місці в топі мільярдерів Forbes.
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