Сибіга обговорив із віцепрем'єром ОАЕ необхідність досягнення справедливого миру для України

"Ми зараз тільки з'ясовуємо це питання. Тож, коли буде більше оновлень, я обов'язково повідомлю. Але президент скасував свою поїздку сьогодні вранці. Отже, ми працюємо над цими деталями. Коли у нас буде більше інформації, ми її надамо", - зазначила Сабріна Сінгх.