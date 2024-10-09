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АНАЛІТИКА

Сибіга обговорив із віцепрем'єром ОАЕ необхідність досягнення справедливого миру для України

10:47 09.10.2024 |

Політика

 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном.

"Провів продуктивну телефонну розмову з Його Високістю шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном. Подякував за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Наголосив на необхідності продовження двостороннього діалогу на високому рівні між нашими державами та досягнення справедливого миру для України на основі української Формули миру", - зазначив очільник МЗС України в соцмережі X.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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