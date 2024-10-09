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АНАЛІТИКА

«Українська правда» заявляє про системний тиск з боку Офісу президента

15:00 09.10.2024 |

Політика

 

Українське суспільно-політичне видання "Українська правда", засноване у 2000 році, заявило про системний та тривалий тиск з боку Офісу президента України . Про це йдеться у редакційній заяві, оприлюдненій у середу, 9 жовтня.

Ми хочемо привернути увагу колег, партнерів і міжнародних організацій до тривалого та системного тиску, який Офіс президента здійснює на редакцію та окремих журналістів "Української правди".

Нагадаємо, що цінностями "Української правди" від моменту заснування в 2000 році є редакційна незалежність, об'єктивність і можливість вільно говорити правду.

Однак наразі ми вбачаємо загрозу для сталої роботи редакції через такі дії:

- блокування спікерів від влади щодо спілкування з журналістами "Української правди" та участі в заходах;

- тиск на бізнес з метою зупинити рекламну співпрацю з "Українською правдою";

- відверто емоційне спілкування президента Володимира Зеленського з журналістом "Української правди" Романом Кравцем, свідками якого в прямому ефірі ми всі були.

Ці та інші непублічні сигнали свідчать про спроби вплинути на нашу редакційну політику. Особливо обурливо це усвідомлювати в часи повномасштабного вторгнення Росії до України, коли вкрай необхідна наша спільна боротьба як за виживання, так і за демократичні цінності.

Ми вкотре наголошуємо: робота "Української правди" полягає в тому, щоб донести правду та служити інтересам українського суспільства. А вільний вибір тем і героїв для публікацій є невід'ємною функцією та правом будь-якого незалежного медіа.

Ми офіційно заявляємо, що кожна спроба конкретних чиновників із керівництва Офісу президента вплинути на журналістів "Української правди" буде висвітлена публічно та матиме наслідки на міжнародному рівні. Кожна така спроба лише зміцнює нашу мотивацію викривати корупцію та неефективне управління у вищих ешелонах влади.

Ми закликаємо всіх, хто цінує свободу слова і незалежність української журналістики, приєднатися до нас і стати на захист цих цінностей.
За матеріалами: Українська правда
 

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