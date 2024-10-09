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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Засідання у форматі «Рамштайн» вирішили перенести

 

Засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке мало відбутись 12 жовтня у форматі лідерів країн, вирішили перенести на іншу дату.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в штаб-квартирі НАТО, пише "Європейська правда".

Як зазначено, нову дату ще визначають.

Передбачалось, що президент США Джо Байден у Німеччині головуватиме на зустрічі Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня, яка вперше мала б зібратись на рівні лідерів.

Однак напередодні стало відомо, що Байден скасував візит до Німеччини через очікування потужного урагану "Мілтон", який має накрити південне узбережжя США.
 

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