ЗМІ: Засідання у форматі «Рамштайн» вирішили перенести

Засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке мало відбутись 12 жовтня у форматі лідерів країн, вирішили перенести на іншу дату.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в штаб-квартирі НАТО, пише "Європейська правда".

Як зазначено, нову дату ще визначають.

Передбачалось, що президент США Джо Байден у Німеччині головуватиме на зустрічі Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня, яка вперше мала б зібратись на рівні лідерів.

Однак напередодні стало відомо, що Байден скасував візит до Німеччини через очікування потужного урагану "Мілтон", який має накрити південне узбережжя США.