Двоє китайців обдурили Apple на $2,5 млн, обмінявши 6000 підроблених iPhone на оригінальні смартфони

У США винесли вирок двом громадянам Китаю, які організували масштабну схему афери з підробленими смартфонами.

З липня 2017 року по грудень 2019 року двоє китайців і кілька їхніх спільників обміняли 6 тисяч підроблених смартфонів на оригінальні iPhone. Вони створювали фальшиві IMEI та відправляли підробки Apple за програмою заміни непрацюючих пристроїв. Компанія, своєю чергою, міняла ці гаджети на нові оригінальні iPhone.

У результаті збитки Apple склали понад $2,5 млн.

Обидва шахраї отримали 57 і 54 місяці в'язниці. Також вони мають виплатити понад $1,5 млн як компенсацію Apple.