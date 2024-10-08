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Двоє китайців обдурили Apple на $2,5 млн, обмінявши 6000 підроблених iPhone на оригінальні смартфони
11:58 08.10.2024 |
У США винесли вирок двом громадянам Китаю, які організували масштабну схему афери з підробленими смартфонами.
З липня 2017 року по грудень 2019 року двоє китайців і кілька їхніх спільників обміняли 6 тисяч підроблених смартфонів на оригінальні iPhone. Вони створювали фальшиві IMEI та відправляли підробки Apple за програмою заміни непрацюючих пристроїв. Компанія, своєю чергою, міняла ці гаджети на нові оригінальні iPhone.
У результаті збитки Apple склали понад $2,5 млн.
Обидва шахраї отримали 57 і 54 місяці в'язниці. Також вони мають виплатити понад $1,5 млн як компенсацію Apple.
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