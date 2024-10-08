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АНАЛІТИКА

Перейменував Twitter, і можна не платити? Ілон Маск та Х подвоїли штраф, коли спробували його скасувати

10:45 08.10.2024 |

Новини IT

 

X Twitter загрожує штраф $400 тис. через ігнорування запиту Австралійської комісії з електронної безпеки. Регулятор бажає перевірити заходи, які X зараз вживає для боротьби з ймовірним розповсюдженням матеріалів сексуального насильства над дітьми.

Щоб скасувати штраф, X Twitter намагався переконати австралійського суддю Майкла Вілахана, що X не зобов'язаний дотримуватися вимог Закону про безпеку в Інтернеті, надісланих Twitter, оскільки Twitter «перестав існувати» через кілька тижнів після отримання повідомлення - коли Маск долучив компанію до X Corp.

Суд резюмував аргументи відповідача: «X Corp не була зобов'язана готувати будь-який звіт замість Twitter Inc, оскільки X Corp не була тією самою особою, що постачальник, якому було надіслано повідомлення».

Але суддя постановив, що штраф слід залишити в силі, відкидаючи «голу передумову», що X не бере на себе юридичної відповідальності Twitter. Аргумент X зазнав невдачі, оскільки згідно із законодавством штату Невада об'єднання Twitter з X перетворило Twitter на «конституційну юридичну особу», яка потім передала всі юридичні наслідки Twitter до X Corp.

Суддя Вілахан підкреслив, що закон штату Невада про злиття конкретно передбачає, що «всі борги, зобов'язання та обов'язки Компанії відтепер залишаються за Покупцем або закріплюються за ним, залежно від обставин, і можуть бути стягнені проти нього в тій самій мірі, що і якби вона взяла або уклала всі такі борги, зобов'язання та обов'язки».

Оскільки X не задовольнив свої претензії, компанія повинна покрити витрати, пов'язані з апеляцією, разом з початковим штрафом. Згідно з перевіркою австралійським урядом Закону про безпеку в Інтернеті, X може бути зобов'язана сплатити до $530 тис. за невиконання сповіщення про звітність, що потенційно може більш ніж подвоїти витрати.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Twitter
 

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