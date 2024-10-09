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АНАЛІТИКА

Україна уразила у Росії склад з боєприпасами КНДР - Генштаб

Україна уразила у Росії склад з боєприпасами КНДР - Генштаб

 

Сили оборони України уразили військовий арсенал на території РФ, повідомив у середу, 10 жовтня, Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони російської федерації, що в Брянській області", - йдеться у повідомленні.

За інформацією української сторони, на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом.

"Зафіксовано вибухи на території об'єкта. Відомо про перекриття місцевою владою дороги в районі арсеналу. Результати бойової роботи уточнюються, - розповіли в ЗСУ - ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках".

Російські пабліки зранку повідомляли про пожежу і звуки детонації на складі біля міста Карачев. Місцева влада звітувала про масовану атаку українських безпілотників.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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