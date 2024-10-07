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АНАЛІТИКА

Українська гра Super Zoo Story вийшла на Kickstarter і зібрала вже в 1,5 рази більше потрібної суми

14:08 07.10.2024 |

Новини IT

 

Затишний симулятор зоопарку Super Zoo Story у дусі Stardew Valley від української Super Zoo Story Team вийшов на Kickstarter і зібрав вже в 1,5 раза більше потрібної суми.

Kickstarter-кампанія стартувала 1 жовтня 2024 року, а вже 4 жовтня Super Zoo Story отримала 100% від цільової суми у $60 тис. На момент написання новини гра зібрала $91 574, тобто відкриті вже дві додаткових цілі - 20 рідкісних або вимерлих тварин та енциклопедію тварин. Наступна ціль - авіарій, тобто вольєр для птахів. Попереду ще 24 дні Kickstarter-кампанії, тож скоріше за все ця та наступна ціль ($100 та $125 тис.) цілком досяжні.

Українська гра Super Zoo Story вийшла на Kickstarter і зібрала вже в 1,5 рази більше потрібної суми

 

Super Zoo Story привернула увагу на початку вересня 2024 р., коли про проєкт написав IGN ("Межа" писала про цю гру ще навесні 2023 року). Тоді ж українські гравці обурилися, що в українському проєкті немає української мови.


Українська локалізація вже з'явилася на Steam-сторінці Super Zoo Story, але, на жаль, російська теж є у переліку мов. Частково це пояснюється тим, що видавець гри, американська компанія Crytivo, створена у 2013 році росіянином Алексом Кошельков з Туркменістану і працює з низкою російських та східноєвропейських студій.

Судячи з опису на Kickstarter Super Zoo Story розробляє лише три людини, а реліз гри заплановано на другу половину 2025 року.
За матеріалами: mezha.media
 

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