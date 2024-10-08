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АНАЛІТИКА

З 18 по 20 ЖОВТНЯ пройде виставка «Здоров'я та довголіття-2024»

22:54 07.10.2024 |

Прес-релізи

 

Відвідувачі зможуть познайомитися з популярними програмами здорового харчування, отримають інформацію про здоровий спосіб життя і принципи природного оздоровлення.

Під час заходу безкоштовно проводитимуться консультації фахівців, а також буде надана можливість пройти експрес-обстеження - діагностику всього організму.

На івенті буде можливість придбати гомеопатичні препарати, лікарські трав'яні збори, мед та корисні продукти бджолярства, інші натуральні лікарські засоби.

У вегетаріанському маркеті VEGAN EXPOsition-2024 буде представлено великий набір органічних продуктів від крафтових виробників, дегустація смаколиків.

Екопоселення України презентують продукти екохарчування, виготовлені повністю з натуральних інгрідієнтів та з допомогою безпечних технологій.

Також можна буде придбати спеціалізовану літературу тощо.

Виставка відбувається спільно із фестивалем психологічних практик КРИЛА, що відкриє перед вами нові горизонти самопізнання.

Цікава програма заходів, а саме майстер-класи, презентації, круглі столи, демонстрації оздоровчих технік протягом трьох днів роботи виставки, детально:

https://expo.agroc.com.ua/pro-vystavku/work-program

Тимчасово переміщені особи та учасники бойових дій можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу.

Завітайте у БУДИНОК КІНО за адресою м. Київ, вул. Саксаганського,6

Години роботи: 10:00-18:00

тел./моб .: (068) 954-27-56

E-mail: [email protected]

Web: https://expo.agroc.com.ua/

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНО ЗАПРОШЕННЯ https://zid24.ticketforevent.com

Генеральний інформаійний партнер - Інтерфакс-Україна.

З нетерпінням чекаємо на Вас 18, 19 та 20 жовтня на виставці Здоров'я і довголіття-2024!

Бажаємо міцного здоров'я! Піклуйтесь про своє здоров'я!
За матеріалами: open4business.com.ua
 

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