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З 18 по 20 ЖОВТНЯ пройде виставка «Здоров'я та довголіття-2024»
22:54 07.10.2024 |
Відвідувачі зможуть познайомитися з популярними програмами здорового харчування, отримають інформацію про здоровий спосіб життя і принципи природного оздоровлення.
Під час заходу безкоштовно проводитимуться консультації фахівців, а також буде надана можливість пройти експрес-обстеження - діагностику всього організму.
На івенті буде можливість придбати гомеопатичні препарати, лікарські трав'яні збори, мед та корисні продукти бджолярства, інші натуральні лікарські засоби.
У вегетаріанському маркеті VEGAN EXPOsition-2024 буде представлено великий набір органічних продуктів від крафтових виробників, дегустація смаколиків.
Екопоселення України презентують продукти екохарчування, виготовлені повністю з натуральних інгрідієнтів та з допомогою безпечних технологій.
Також можна буде придбати спеціалізовану літературу тощо.
Виставка відбувається спільно із фестивалем психологічних практик КРИЛА, що відкриє перед вами нові горизонти самопізнання.
Цікава програма заходів, а саме майстер-класи, презентації, круглі столи, демонстрації оздоровчих технік протягом трьох днів роботи виставки, детально:
https://expo.agroc.com.ua/pro-vystavku/work-program
Тимчасово переміщені особи та учасники бойових дій можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу.
Завітайте у БУДИНОК КІНО за адресою м. Київ, вул. Саксаганського,6
Години роботи: 10:00-18:00
тел./моб .: (068) 954-27-56
E-mail: [email protected]
Web: https://expo.agroc.com.ua/
ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНО ЗАПРОШЕННЯ https://zid24.ticketforevent.com
Генеральний інформаійний партнер - Інтерфакс-Україна.
З нетерпінням чекаємо на Вас 18, 19 та 20 жовтня на виставці Здоров'я і довголіття-2024!
Бажаємо міцного здоров'я! Піклуйтесь про своє здоров'я!
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