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АНАЛІТИКА

Компанії не хочуть страхувати Tesla Cybertruck — скасовують поліси або пропонують внески більше вартості авто

09:26 08.10.2024 |

Транспорт

 

Другий за розміром американський страховик авто, GEICO, відмовила у страхуванні Tesla Cybertruck, бо це... Cybertruck. Власники пишуть про відмови в цій та інших компаніях.

Нещодавно компанія GEICO повідомила клієнту, який має поліс для кількох автомобілів, що не буде продовжувати угоду щодо Cybertruck, оскільки електропікап не відповідає їхнім вимогам. Деякі власники теж повідомили про відмови, а інші налякані таким розвитком подій.

З різних причин, пов'язаних з безпекою, Tesla відкликала Cybertruck принаймні п'ять разів з моменту випуску у 2023 році. Користувачів супроводжували нещільні алюмінієві панелі, педалі газу, що відлітають, небезпечний для пальців багажник або більш кумедні випадки. Страховики, звичайно ж, звертають увагу на всі ці повідомлення та загальний рівень безпеки транспортного засобу, і потроху починають відмовлятися від обслуговування авто. У листі від GEICO власнику Cybertruck Роберту Стівенсону компанія повідомляє, що його Cybertruck 2024 року втратить страхове покриття:

«Ми не можемо застрахувати ваш Tesla Cybertruck 2024 року, тому що цей тип транспортного засобу не відповідає нашим прописаним вимогам».

Стівенсон, який має поліс на вісім транспортних засобів, відповів, що це не має сенсу, оскільки є інші більш ризиковані автомобілі. Він попросив порекомендувати іншу страхову компанію, оскільки він скасовує поліс GEICO для всіх своїх авто.

Є й інші випадки, коли GEICO відмовлявся покривати Cybertruck. Користувач форуму cybertruckownersclub поділився власним досвідом. За кілька місяців після отримання пікапа у Нью-Йорку GEICO теж відмовилася від його поліса. Також йому відмовили понад п'ять страхових брокерів, і він опинився в ситуації, коли він не може керувати автомобілем або продати його через політику перепродажу Tesla.

Інші власники Cybertruck повідомили, що стикаються з такою ж проблемою. Доходить до того, що люди скасовують свої замовлення на Cybertruck, оскільки вони не можуть знайти страхове покриття. У деяких абсурдних випадках запропонований щомісячний страховий платіж перевищує вартість пікапа.

Наразі немає гарантованого розв'язання цієї проблеми. Потенційні власники Cybertruck повинні розуміти це перед купівлею авто.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Tesla
 

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