Apple відмовилась від проєкту розумного кільця

Apple відмовилася від ідеї розробити розумне кільце, яке б стежило за показниками здоров'я свого носія. Про це пише Android Headlines, посилаючись на закриту розсилку Power On журналіста Bloomberg Марка Германа.

Чутки про можливу появу смарткільця Apple з'явилися на початку 2024 року, щойно Samsung підтвердила, що працює над власною розробкою в цій ніші. Були припущення, що пристрій дозволить користувачам так чи інакше керувати іншими пристроями бренду. Компанія навіть запатентувала цю ідею.

Але Apple прийшла до висновку, що розумні персні могли б робити майже все те саме, що і смартгодинники, але при цьому б виявились дешевшими у продажу. Натомість компанія вирішила зосередити свої зусилля на годинниках.

Крім того, сегмент розумних кілець все ще залишається нішевим, тож Apple не впевнена, що попит на них буде достатнім, щоб у ньому варто було брати участь.

Залишається з'ясувати, чи змусить компанію переглянути своє рішення потенційний бум у цьому сегменті. Продажі першого Galaxy Ring перевищили початкові очікування Samsung. Крім того, нещодавно з'явилися нові конкуренти у цій сфері, такі як Oura Ring 4.