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Apple відмовилась від проєкту розумного кільця
14:23 07.10.2024 |
Чутки про можливу появу смарткільця Apple з'явилися на початку 2024 року, щойно Samsung підтвердила, що працює над власною розробкою в цій ніші. Були припущення, що пристрій дозволить користувачам так чи інакше керувати іншими пристроями бренду. Компанія навіть запатентувала цю ідею.
Але Apple прийшла до висновку, що розумні персні могли б робити майже все те саме, що і смартгодинники, але при цьому б виявились дешевшими у продажу. Натомість компанія вирішила зосередити свої зусилля на годинниках.
Крім того, сегмент розумних кілець все ще залишається нішевим, тож Apple не впевнена, що попит на них буде достатнім, щоб у ньому варто було брати участь.
Залишається з'ясувати, чи змусить компанію переглянути своє рішення потенційний бум у цьому сегменті. Продажі першого Galaxy Ring перевищили початкові очікування Samsung. Крім того, нещодавно з'явилися нові конкуренти у цій сфері, такі як Oura Ring 4.
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