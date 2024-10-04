Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд ЄС: Facebook не може використовувати особисті дані користувачів у рекламних цілях

 

Суд Європейського Союзу підтвердив, що американська компанія Meta, якій, зокрема, належать соцмережі Facebook та Instagram, не має права використовувати персональні дані для таргетованої реклами користувачів.

Про це йдеться в повідомленні Суду, з яким ознайомилась "Європейська правда".

Справу стосовно Meta Суд Євросоюзу розглядав за позовом австрійського активіста Макса Шремса.

У 2020 році він подав на компанію до суду в Австрії, стверджуючи, що в налаштуваннях соцмережі не вказував дані про свою сексуальну орієнтацію і заборонив використовувати їх для таргетованої реклами.

Водночас Шремс на одному з публічних заходів заявив про те, що є геєм, і після цього почав отримувати відповідну рекламу у соцмережах Meta.

Суд ЄС став на бік австрійського активіста, зазначивши, що особисті дані про користувачів Meta, отримані не безпосередньо соцмережею, мають оброблятись відповідно до Загального регламенту про захист даних.

Це означає, що онлайн-платформа "не має права обробляти інші дані, пов'язані з сексуальною орієнтацією цієї особи, отримані за межами платформи, з метою агрегування та аналізу цих даних, щоб пропонувати цій особі персоналізовану рекламу", йдеться в повідомленні Суду.

Зазначимо, що американський технологічний гігант Meta не вперше стає предметом розслідувань в інституціях ЄС.

Минулого року компанію оштрафували на рекордну суму в 1,2 млрд євро за недотримання правил ЄС щодо захисту персональних даних.

А в липні цього року Єврокомісія звинуватила Meta у недотриманні правил регулювання технологічних платформ у ЄС через нещодавно запроваджену рекламну модель "плати або погоджуйся".
Ключові теги: ЄС, Meta
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1859
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 45,4322
  0,0914
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9172  0,05 0,11 41,5144  0,03 0,08
EUR 45,2912  0,13 0,30 45,9936  0,12 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,04 0,11 41,2150  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес