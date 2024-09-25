У США можуть «згоріти» $5,9 млрд на зброю Україні. Як Байден їх може врятувати

Адміністрація Байдена працює над "планом Б" щодо подовження президентських повноважень (PDA) на відправку Україні допомоги у 5,9 млрд доларів до закінчення фінансового року наприкінці вересня, пише Politico.

Ці повноваження за програмою президентських списань уряду США (Presidential Drawdown Authority - PDA) на 5,9 млрд є частиною ухваленого у квітні пакета допомоги на понад 60 млрд доларів. Цей механізм дозволяє міністерству оборони США використовувати власні запаси для швидкого надання Києву зброї та обладнання. Потім з цих грошей фінансують заміну американського обладнання у власних арсеналах.

Однак ці повноваження закінчуються з початком нового фінансового року 1 жовтня і кошти можуть "згоріти".

Про цю загрозу українські активісти попереджали ще на початку вересня. Проблему міг вирішити Конгрес, проте не зробив цього.

Детальніше про те, як працює американська допомога і що таке PDA, читайте у статті ВВС Україна.

Як можуть врятувати гроші для України

Видання зазначає, що цей новий обхідний спосіб дозволить й надалі перекидати військову допомогу Україні. Однак його мінус у тому, що Пентагон не зможе спрямувати нові види озброєння, які не постачалися раніше.

Речник Пентагону підполковник Чарлі Дітц вважає, що вчасна реалізація плану дозволить вивести поставки за межі нового фінансового року. Крім того, новий план збереже його роботу навіть без рішення Конгресу.

Чому Конгрес не вирішив проблему

Як пише Politico, питання допомоги Україні знову постало в неділю, коли спікер Майк Джонсон оприлюднив деталі запропонованого ним тримісячного пакета фінансування бюджету, а продовження повноважень (PDA) щодо України до нього не увійшло.

Адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням перенести на наступний рік 5,9 млрд доларів президентських повноважень на вилучення озброєнь, які вона не використовувала. Ці повноваження є основним інструментом Вашингтона для озброєння України, вказує видання.

"Я розумію, що вже є "обхідний шлях", який адміністрація Байдена планує використати. Я не зовсім упевнений, як вони збираються це зробити, але мені сказали, що вони це зроблять", - заявив журналістам голова підкомітету з оборони та асигнувань Палати представників республіканець від Каліфорнії Кен Калверт.

В останні тижні багато демократів у Палаті представників тиснули на спікера Джонсона з вимогою додати до законопроєкту положення про подовження допомоги Україні.

Член Комітету з закордонних справ Палати представників, конгресмен-демократ від Нью-Йорка Грегорі Мікс наголосив на важливості надання допомоги Україні напередодні важких зимових боїв.

"Білий дім спробує знайти обхідний шлях, тому що українцям зараз потрібні ресурси для реалізації свого "плану перемоги", що, на мою думку, є надзвичайно важливим", - заявив Мікс.

Мікс сказав, що Зеленський, з яким він зустрівся в понеділок на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, найімовірніше, наполягатиме на цьому питанні під час зустрічі з президентом Джо Байденом у четвер.

Депутатка парламенту України Олександра Устінова, яка залучена до процесу перемовин із американськими партнерами, також оцінила цю ситуацію.

Вона вказала, що з тимчасового бюджету США на три місяці прибрали "в останню секунду всупереч домовленостям" продовження дії PDA.

"Тому в кінці тижня Держдеп вийде з найбільшим пакетом для України, щоб використати те, що залишилось. Це буде загальне оголошення без деталей, щоб мати більшу маневреність далі", - розкрила деталі можливих дій США депутатка.

Politico вказує, що для українського лідера також дуже важлива швидкість американських поставок. Адміністрація Байдена виділяє в середньому близько 400 мільйонів доларів на місяць на військову допомогу, але в Києві розчаровані тим, як довго деякі види техніки доставляються на поле бою.

Напередодні ЗМІ повідомили, що вже 25 вересня Вашингтон може оголосити про надання Україні чергового оборонного пакета. Його вартість оцінили у 375 мільйонів доларів.

У пакет увійдуть боєприпаси класу "повітря-земля" для F-16, боєприпаси для ракетних комплексів HIMARS, патрульні катери, броньовані машини, 155-мм і 105-мм снаряди та ракети до ПТРК TOW.