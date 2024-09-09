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АНАЛІТИКА

Соціологи з'ясували, як українці поставляться до заборони Telegram

12:47 09.09.2024 |

Політика, Новини IT

 

Тільки 9% українців заявили, що Telegram треба повністю заборонити. Водночас лише 26% вважають, що його не варто жодним чином контролювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Натомість більшість українців (54%) вважають, що не варто повністю забороняти, а треба запровадити певні обмеження і контроль - як-от блокування окремих каналів тощо.

Соціологи з&apos;ясували, як українці поставляться до заборони Telegram

 

Респондентам, які наразі не підтримують повну заборону Telegram в Україні, ставилося додаткове запитання, чи вони підтримають заборону, якщо власники Telegram відмовляться блокувати певні телеграм-канали.

У разі якщо власники Telegam категорично відмовляються блокувати канали, що поширюють російську пропаганду і дезінформацію, то в такому разі 60% українців підтримали би повну заборону Telegam (не підтримали би - 32%).

У разі відмови блокувати канали російських окупантів, які використовуються для зв'язку, 71% підтримають заборону (не підтримають - 21%). У разі відмови блокувати канали з поширення наркотиків 70% підтримають заборону (не підтримають - 20%).

Соціологи з'ясували, як українці поставляться до заборони Telegram

Соціологи з&apos;ясували, як українці поставляться до заборони Telegram

 

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, результати опитування засвідчують, що наразі в суспільства немає ані відчутної підтримки заборони Telegram, ані стійкого опору такій забороні.

За його словами, українці обіймають доволі виважену і конструктивну позицію, що варто не доходити до заборон, але при цьому дійсно визнають важливість і потребу блокувати небезпечні Telegram-канали. Причому у разі відвертої позиції власників Telegram відмовлятися в блокуванні небезпечних каналів українці зарахують себе до табору тих, хто підтримає заборону (а не табору "послідовних прихильники свободи слова").

"Для представників влади варто розуміти, що у разі таки необхідності заборони Telegram для безпеки України та українців, громадськість має отримати дійсно об'єктивні та переконливі докази ворожої діяльності та відмови власників від співпраці", - сказав соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 1-6 вересня 2024 року серед 1015 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

Нагадаємо, під час війни основою особливістю стала різка зміна каналів комунікацій і отримання інформації. Частота споживання їх новинного контенту національного телебачення зменшилася з 55% до 43%. Також втратили і інтернет-сторінки: з 47% до 36%. Натомість спостерігається значний ріст у груп і каналів в месенджерах (з 11 до 41%).

У 2024 році основними джерелами інформації про щоденні новини для опитаних українців є Youtube (41%), місцеві Telegram-канали (39%), загальнонаціональні Telegram-канали (37%), Facebook (36%), інші люди (35%) та телемарафон "Єдині новини" (38%).
За матеріалами: РБК-Україна
 

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