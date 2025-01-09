Фінансові новини
- |
- 09.01.25
- |
- 03:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський анонсував свою участь у «Рамштайні»
23:28 08.01.2025 |
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі у форматі "Рамштайн". Вона відбудеться вже завтра, 9 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.
"Завтра буду на зустрічі у форматі "Рамштайн", заплановані також переговори з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів", - розповів Зеленський.
За його словами, міністр оборони України Рустем Умєров вже перебуває в Німеччині. Він почав проводити перші зустрічі.
Зеленський наголосив, що ключовими питаннями для України є посилення ППО і можливість відігнати російську військову авіацію від українських міст і кордонів.
"Це реально, якщо партнери зараз реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо", - додав президент.
Також, як уточнив Зеленський, на "Рамштайні" з партнерами обговорюватимуть те, як працюватимуть оборонні коаліції у 2025-му році.
"У Європи є тільки один вибір - і це історичний вибір - стати сильнішою, стати самостійнішою, більше покладатися на себе. Треба бути дорослими в цьому світі і бути готовими зробити свій європейський внесок у глобальну безпеку. Це буде правильно для всіх у Європі", - зазначив президент.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія розроблятиме для України новітній морський дрон
|Чи справді Трамп сказав про перемир'я за шість місяців
|На «Рамштайні» лідери «коаліцій спроможностей» окреслять плани підтримки України до 2027 року
|Трамп сподівається завершити війну РФ проти України протягом 6 місяців
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Спецпредставник Трампа хоче знайти рішення для закінчення війни РФ проти України за 100 днів
|Блінкен: Лідерство Франції у найближчі місяці матиме важливе значення для того, щоб Україна мала все необхідне для захисту
|Зеленський обговорив постачання продовольства в Сирію із Саудівською Аравією та Катаром
|Зеленський анонсував свою участь у «Рамштайні»
|Сійярто застеріг Україну від закриття транзиту нафти: Суперечить інтеграції до ЄС
|Британія розроблятиме для України новітній морський дрон
Бізнес
|Intel анонсувала процесори Core Ultra 200V/HX/H/U/S для ПК зі штучним інтелектом
|США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією
|Анонсовано новий стандарт HDMI 2.2 із пропускною здатністю 96 Гбіт/с та кабелем Ultra96
|AMD анонсувала Ryzen 9 9955HX3D з 3D V-Cache для ноутбуків та інші процесори Fire Range
|AMD анонсувала Ryzen 9 9950X3D та 9900X3D — нові процесори з 3D V-Cache
|Велика Британія обігнала Німеччину і стала найбільшим ринком електромобілів у Європі
|Intel представила процесори Core Ultra 200HX для ігрових ноутбуків наступного покоління на CES 2025