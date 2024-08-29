Боррель: Україна просить, і ми маємо зняти обмеження на використання нашого озброєння по території агресора

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що партнери, які постачають озброєння Україні, мають зняти на її прохання обмеження на його використання по території Росії.

Про це він заявив у четвер у Брюсселі, прибувши на неформальне засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Системи протиповітряної оборони були критично важливими (для України) до літа, але ще набагато важливіші на сьогодні. Я впевнений, що ви нам поясните, - сказав Боррель, звертаючись до Кулеби, - чому нам потрібно залишити обмеження на застосування зброї проти військових цілей Росії. Відповідно до міжнародного права влітку я зробив заяву на підтримку цього рішення: зброя, яку ми постачаємо Україні, має бути використана в повному обсязі, і обмеження мають бути зняті, щоб українці могли націлюватися на місця, звідки Росія бомбить Україну. Україна просить про це, і сьогодні буде важливий момент, щоб усі зрозуміли чому".

Боррель зазначив, що, "почавши атаку на території Росії, українці показали багато зухвалості". "Ця операція в Курську завдала удару по розповідях Путіна про цю війну. Це важливі стратегічні новини, але водночас Росія продовжує атакувати мирних жителів і цивільну інфраструктуру. У понеділок, 26 серпня, Росія розпочала повітряну атаку з більш ніж 300 ракетами і дронами проти українських міст, цілячись на критичну енергетичну інфраструктуру. Очевидно, що Росія хоче повністю зруйнувати електричну систему України, щоб занурити Україну в темряву і холод на наступну зиму", - змалював він ситуацію.

Боррель також нагадав, що ЄС почав використовувати непередбачені доходи від заморожених російських активів, які вже були надані Україні. "На ці гроші ми надамо більше військової техніки Україні. Це важливо, тому що вперше ми напряму фінансуємо українську промисловість. Ми надаємо фінансування українцям для того, щоб працювали їхні власні промислові потужності. EUR1,4 млрд вже було відправлено", - деталізував високий представник.

Він також висловив переконання, що ЄС має бути активнішим на дипломатичній арені в плані підтримки Мирного плану президента України Володимира Зеленського. "Тому перший пункт нашої дуже напруженої зустрічі сьогодні буде про військову підтримку України, дипломатичний підхід, зняття обмежень і збільшення нашої підтримки цих хоробрих людей, які здивували світ, розпочавши атаку на Росію, показуючи, що розповідь Путіна є цілком хибною", - додав Боррель.

У свою чергу Кулеба констатував, що перший меседж, з яким він прибув, досить простий - "довгострокова безпека для Європи розпочинається з короткострокових сміливих рішень для України". "Ми довели, що ми можемо перемогти Росію, ми довели це вкотре всупереч усім, хто казав, що існує тупикова ситуація, що Україна не може перемогти, що Росія зрештою доб'ється успіху, і що тому стратегія має бути переглянута. Ці аргументи були переможені так само вдало, як і російські сили в Курську", - сказав він.

За словами Кулеби, партнери мають ухвалити сміливі рішення, а саме - дозволити Україні наносити законні удари по законних військових цілях у глибині Росії". "Тут ми переважно говоримо про аеродроми, які використовує Росія для запуску своїх бомбардувальників, стратегічних бомбардувальників і тактичних бомбардувальників для атаки на українські збройні сили, щоб атакувати українські міста та інфраструктуру. Якщо ми будемо забезпечені достатньою кількістю ракет, якщо нам дозволять наносити удари, ми значно знизимо здатність Росії завдавати шкоди нашій критичній інфраструктурі, і ми покращимо ситуацію для наших сил. Тому ті, хто може спробувати звинуватити Україну в недостатньому успіху, мають завжди пам'ятати, що успіх Росії залежить від одного - від готовності партнерів ухвалювати сміливі рішення: якщо рішення ухвалено, Україна успішна на місцях, якщо вони не ухвалюють, то не скаржтеся на Україну, скаржтеся на самих себе", - переконаний міністр.

Крім того, Кулеба повідомив, що має намір порушити питання про розрив між оголошенням про військову допомогу та фактичною її доставкою. "Іноді ці розриви занадто великі, ви не можете займатися військовим плануванням, ви не можете розрахувати, на що ви можете розраховувати на полі бою. Ми виконали свою частину роботи, значно збільшили виробництво зброї та боєприпасів в Україні, і ми цінуємо допомогу, яка надходить, але тепер ми маємо активізувати ще один спосіб допомоги, а саме інвестиції в українську оборонно-промислову базу - найдешевший та найефективніший спосіб допомогти забезпечити Україну боєприпасами та зброєю - це інвестувати у виробництво цих товарів в Україні", - пояснив він.

Також українська сторона порушуватиме питання протиповітряної оборони. "Коли у квітні ми звернулися з проханням про постачання більшої кількості систем Patriot, було досягнуто хорошого прогресу, але знову були оголошення, які не були виконані. Ми, як і ви, вступаємо в навчальний рік, ми маємо захистити наші міста, ми маємо захистити наших дітей, тому я наполегливо закликатиму всіх партнерів, які взяли на себе зобов'язання, нарешті поставити ці системи", - зазначив Кулеба.

Також він має намір обговорити "інші зобов'язання та інші постачання, які можуть бути зроблені, тому що Росія не припинить свої масовані ракетні атаки на Україну", і поінформує держави-члени про прогрес, досягнутий Україною в процесі вступу до ЄС, нагадавши, що не так давно Україна ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду.