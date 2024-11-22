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АНАЛІТИКА

Зеленський позбавив держнагород 34 зрадників України: у списку Медведчук, Азаров, Повалій

13:30 22.11.2024 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про позбавлення державних нагород осіб, які вчинили зраду чи діють в інтересах держави-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

До списку увійшло 34 особи, серед яких колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, артисти, а також російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх безстроково позбавлено державних нагород України.

До десяти осіб застосовано максимальний набір санкцій, що включає не лише позбавлення нагород, а й блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів, а також повне припинення торговельних операцій. Серед них семеро потрапили під санкції вперше.

Зокрема:

* Олександр Єфремов, колишній перший заступник лідера "Партії регіонів", позбавлений орденів "За заслуги" I-III ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня.

* Ренат Кузьмін, ексзаступник генпрокурора України, позбавлений орденів "За заслуги" II-III ступенів і звання "Заслужений юрист України".

* Віктор Медведчук, колишній народний депутат, втратив ордени "За заслуги" I-III ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня та звання "Заслужений юрист України".

* Дмитро Табачник, ексміністр освіти і науки, позбавлений орденів князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів і звання "Заслужений діяч науки і техніки".

* Микола Азаров, колишній прем'єр-міністр, втратив ордени "За заслуги" I-III ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня і звання "Заслужений економіст України".

* Віктор Пшонка, ексгенпрокурор, позбавлений ордена "За заслуги" III ступеня.

* Андрій Деркач, колишній народний депутат, втратив орден "За заслуги" III ступеня.

* Патріарх Кирило, предстоятель Російської православної церкви, позбавлений ордена князя Ярослава Мудрого I ступеня.

Артисти також втратили почесні звання:

* Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін і композитор Ігор Крутой позбавлені звання "Народний артист України".

* Ані Лорак і Таїсія Повалій позбавлені як звання "Народний артист України", так і "Заслужений артист України".

Зеленський заявив, що проти десяти зрадників України застосовані максимальні санкції - 21 вид.

"Будуть заблоковані їхні активи, анульовані ліцензії та дозволи, ми повністю припинимо їхні торговельні операції. Державними нагородами Україна дякує тим, хто служить їй, захищає її та робить усе, щоб вона вистояла, а не тих, хто перейшов на бік ворога і допомагає руйнувати нашу державу", - зазначив він.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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