Швеція готує значну інвестицію у виробництво Україною власної далекобійної зброї

Швеція невдовзі оголосить про виділення значних коштів на розробку і виробництво Україною власної далекобійної зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив міністр оборони Швеції Пол Йонсон на спільному брифінгу з українським колегою Рустемом Умєровим у Швеції.

Йонсон заявив, що Швеція невдовзі виділить "значні кошти" як інвестицію, що дозволить Україні запустити масове виробництво власних далекобійних ракет і ударних безпілотників.

Міністр зазначив, що це зроблять за прикладом Данії - спрямовуючи кошти в український ОПК.

"Швеція готова співпрацювати з партнерами і союзниками для подальшого розвитку та нарощування далекобійних спроможностей України. В України має бути усе необхідне для того, щоб захищатися", - заявив Пол Йонсон.

Він нагадав, що Швеція не встановлювала для України ніяких обмежень на застосування шведської зброї.

"Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до норм міжнародного права. Підтримка України - це не ескалація", - підкреслив Йонсон.

Нагадаємо, минулого тижня Рустем Умєров заявив, що Норвегія профінансує виробництво українського озброєння та техніки, таким чином долучившись до "данської моделі" військової підтримки України.