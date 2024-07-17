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АНАЛІТИКА

Міністри фінансів G7 обговорять $50 млрд для України від активів РФ у Ріо-де-Жанейро 25-26 липня

 

Виділення Україні $50 млрд завдяки залученню країнами G7 кредитів під доходи від заморожених російських активів буде однією з головних тем найближчої зустрічі міністрів фінансів G7, що відбудеться в рамках зустрічі міністрів фінансів країн G20 у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) 25-26 липня, повідомив Член Єврокомісії з економіки Паоло Джентілоні (Paolo Gentiloni).

"Ми працюємо над законодавчою пропозицією, яку (Європейська) Комісія має намір представити дуже скоро, і мене надихає широка, я б сказав, одностайна підтримка з боку міністрів ухвалення цієї пропозиції якнайшвидше", - сказав він на пресконференції в Брюсселі у вівторок за підсумками засідання Ради Європейського Союзу на рівні міністрів фінансів (Ecofin).

За словами Джентілоні, Єврокомісія працює над частиною ЄС домовленості G7 про виділення Україні $50 млрд для введення цієї угоди в дію.

"Що дуже важливо для Комісії і було також підтверджено всіма присутніми міністрами, то це те, що ми продовжимо підтримувати Україну на дуже високому місці в нашому порядку денному серед наших головних пріоритетів, і що ця підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно", - наголосив єврокомісар за підсумками першого за час головування Угорщини засідання Ecofin.

Він нагадав, що фінансові потреби України залишаються великими. За його словами, ЄС очікує, що МВФ у вересні визначить розмір дефіциту фінансування.

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга виокремив сім основних пріоритетів роботи для Ecofin на думку головуючої Угорщини, і Україна серед них відсутня.

Водночас, відповідаючи на запитання журналіста, вона вказала, що питання України залишатиметься на порядку денному Ecofin.

"Ми уважно стежитимемо за розвитком війни в Україні та просуватимемо необхідні кроки в Раді", - заявив Варга.

Як повідомлялося, у підсумковому комюніке Саміту країн "Великої сімки" (G7) 14 червня було заявлено, що країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування до кінця 2024 року на оборону, бюджет і відновлення за рахунок доходів від заморожених російських активів без шкоди для інших внесків.

"Для підтримки поточних і майбутніх потреб України в умовах тривалої оборони від Росії G7 запустить кредити для прискорення надзвичайних доходів (ERA) для України, щоб надати Україні додаткове фінансування на суму близько $50 млрд до кінця року", - йшлося в документі.

Зазначалося, що це фінансування обслуговуватиметься і погашатиметься майбутніми потоками надзвичайних доходів, що виникають унаслідок іммобілізації російських суверенних активів, які перебувають у ЄС та інших відповідних юрисдикціях.

"Для цього ми працюватимемо над отриманням дозволу в цих юрисдикціях на використання майбутніх потоків цих надзвичайних доходів для обслуговування та погашення кредитів. Ми підтверджуємо, що згідно з усіма застосовними законами і нашими відповідними правовими системами суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими, допоки Росія не припинить своєї агресії і не заплатить за шкоду, якої вона завдала Україні. Ми зберігатимемо солідарність у нашому прагненні надати цю підтримку Україні", - наголошувалося в комюніке.

Водночас прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (Giorgia Meloni) наступного дня заявила, що європейські країни не братимуть безпосередньої участі в позиці $50 млрд для України, з огляду на той факт, що всі ці активи заморожені в Європі.

"Уже оголошено про позику в $50 млрд, яку буде надано Сполученими Штатами, потім Канада, Велика Британія і, можливо, Японія, в межах її наявних конституційних обмежень, оголосили, що вони також хочуть узяти участь", - сказала вона на пресконференції за підсумками Саміту G7.

"Наразі європейські країни не беруть участі в цій позиці, враховуючи також той факт, що всі ці активи заморожені в Європі. Тому Європа вже робить свій внесок, визначаючи механізм гарантій для погашення цього кредиту, - додала прем'єр Італії.

Мелоні додала, що це питання має бути розглянуте Європейською Радою і технічно має бути врегульоване європейськими міністрами фінансів.

Міністр економіки і фінансів Італії, яка головує в G7, Джанкарло Джорджетті (Giancarlo Giorgetti) висловив думку, що підсумки дискусій у Брюсселі можуть стати гарним підґрунтям для обговорення використання цих доходів у рамках окремої європейської квоти, керованої в координації з іншими країнами "Великої сімки" (G7).

Потім за підсумками червневого засідання Ecofin міністр економіки і фінансів Італії, яка головує в G7, Джанкарло Джорджетті сказав, що обговорюють окрему квоту ЄС, США, Японії, Канади і Великої Британії, водночас квота ЄС може становити 50-60%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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