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АНАЛІТИКА

У Європі й США змінюється ставлення до Зеленського - PRC

 

Напередодні саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вашингтоні і буде присвячений 75-й річниці цього військового блоку, соціологи з американського Pew Researche Center провели дослідження, яке виявило, що в середньому 63 відсотки дорослого населення 13 країн-членів Північноатлантичного альянсу дотримуються позитивної думки про нього, тоді як 33 відсотки - негативної.

Ставлення до НАТО значно покращилося з 2019 року в Туреччині, угорці стали більш прихильні до Альянсу за останній рік. Однак у низці держав, включно з Іспанією, Швецією, Великобританією та США, позитивна оцінка дещо знизилася з 2023 року.

Ставлення до Володимира Зеленського погіршилося в 11 країнах

Через більш ніж два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сприйняття українського лідера Володимира Зеленського у світі неоднозначне. У середньому 40 відсотків опитаних Pew у 35 країнах, серед яких як члени НАТО, так і ті, що не входять до Альянсу, упевнені в тому, що Зеленський чинить правильно у міжнародних справах, тоді як 46 відсотків висловили протилежну думку.

Ставлення до нього значно погіршилося в 11 країнах. Найбільший спад у сусідній Польщі - з 70 відсотків схвалення у 2023 році до 48 відсотків у 2024-му. Менше, але теж значне падіння спостерігається в Австралії, Франції, Німеччині, Нідерландах, Іспанії, Південній Африці, Південній Кореї, Швеції та США.

Думка про РФ і Володимира Путіна залишається негативною

Думка про Росію та її президента Володимира Путіна в низці держав залишається вкрай негативною з моменту початку вторгнення РФ в Україну. У середньому 65 відсотків респондентів у 35 країнах світу заявили, що негативно ставляться до РФ, а 73 відсотки не вважають, що Путін діє правильно в міжнародних справах.

При цьому з моменту останнього опитування Pew думка про Росію й Путіна дещо покращилася в низці країн. Зокрема, за останній рік в Аргентині кількість тих, хто позитивно ставиться до Росії, зросла на 11 відсоткових пунктів, а до Путіна - на дев'ять. У Німеччині - на п'ять і дев'ять пунктів відповідно.

У низці європейських держав ті учасники опитування, які підтримують правих популістів у своїх країнах, сприймають Росію й Путіна більш позитивно, ніж респонденти, які ставляться до таких партій негативно. Позитивне ставлення до Росії та Путіна в середовищі деяких правих популістів різко зменшилося у 2022-2023 роках, але в низці країн воно знову збільшується.

Різниця в поглядах лібералів і консерваторів

Американські дослідники вивчили і зв'язок між сприйняттям НАТО в тій чи іншій державі та політичними уподобаннями респондентів, а також підтримкою ними правлячих партій. Так, в Угорщині, Польщі та США ті, хто називають себе лібералами, набагато частіше, ніж прихильники консервативних поглядів, позитивно ставляться до НАТО. Найбільша різниця спостерігається у США, там позитивно ставляться до Альянсу 79 відсотків лібералів і лише 41 відсоток консерваторів.

У Греції, Іспанії та Швеції зовсім інша картина - праві набагато частіше, ніж ліві, дають Альянсу позитивну оцінку. При цьому в дев'ятьох з 13 країн, де проводилося опитування, його учасники, які підтримують на батьківщині правлячі партії, з більшою ймовірністю позитивно характеризують і НАТО.

Оцінка допомоги Україні в США, Туреччині, Угорщині та Польщі

Соціологи також запитали, як жителі держав, де проводилося дослідження, оцінюють рівень підтримки, яку їхня влада надає Україні у війні з Росією. 61 відсоток угорців і 46 відсотків турків заявили, що їхні країни належною мірою допомагають Києву. Думки поляків розділилися майже порівну: 44 відсотки вважають, що Польща надає Україні занадто велику підтримку, а 45 відсотків - саме таку, яка необхідна.

У США ці показники становили 31 і 25 відсотків відповідно, ще 24 відсотки американців заявили, що Вашингтон недостатньо допомагає Києву. Сполучені Штати - єдина держава, у якій було зафіксовано значні відмінності щодо питання допомоги Україні залежно від ідеологічних поглядів респондентів. 51 відсоток консервативних американців сказали, що їхня країна надає занадто велику підтримку Україні, з цим згодні лише 13 відсотків лібералів.

А думка про Росію залежить і від віку опитаних - у більшості країн молоді жителі частіше, ніж літні, мають позитивне ставлення до РФ. Така ж картина спостерігалася і під час попередніх опитувань Pew. Розрив в оцінках між поколіннями у цьому разі становить 10 відсоткових пунктів і більше. Наприклад, у Перу позитивно ставляться до РФ 63 відсотки респондентів у віці до 35 років і тільки 31 відсоток із тих, кому 50 і більше років (хоча ця категорія опитаних рідше давала відповідь).

Під час дослідження, проведеного Pew Research Center із 5 січня до 21 травня 2024 року, загалом було опитано 44 166 осіб у 35 країнах.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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