Група конгресменів закликала Пентагон дозволити Україні атакувати військові цілі у Росії

Двопартійна група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, закликала міністра оборони Ллойда Остіна дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по військових цілях на території Росії.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Голова Комітету з розвідки Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер заявив, що Україні можна було б надати дозвіл стріляти по стратегічних об'єктах в Росії "за певних обставин".

"Українські посадовці висловили серйозну стурбованість, заявивши, що ситуація зараз гірша, ніж будь-коли. Сполучені Штати повинні дозволити Україні за певних обставин використовувати зброю, яка може вражати цілі в Росії, тренувати на F-16 більше українських пілотів та посилити українські системи ППО", - зазначив він.

Законодавці вважають, що українці не можуть ефективно захищатися через політику адміністрації президента Джо Байдена, і це потрібно змінити.

"Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї, наданої США, для виконання операцій по стратегічних цілях в Росії чи на контрольованій Росією території. Це надзвичайно важливо, щоб адміністрація Байдена дозволила військовим лідерам України мати можливість здійснювати повний спектр операцій, необхідних, щоб відповісти на неспровоковану атаку Росії на їхню суверенну територію", - йдеться у листі, який підписали вже 13 конгресменів.

Законодавці також закликають Пентагон збільшити кількість українських пілотів, яких США тренують на винищувачах F-16.

"Є критична потреба на значну кількість підготовлених пілотів, які могли б управляти такими літаками як F-16, щоб вони були доступні для України", - наголосили конгресмени.

Вони додали, що за даними ВПС США, до кінця 2024 року Сполучені Штати завершать тренування лише 12 українських пілотів.

"Вивчити 12 пілотів - цього просто недостатньо. Україна у стані війни, і місця для України мають бути в пріоритеті, у порівнянні з іншими іноземними країнами", - зазначили американські законодавці.

Конгресмени також вказують, що Київ просить для захисту великих міст принаймні сім додаткових систем Patriot.

"Ми закликаємо вас співпрацювати з нами, щоб пришвидшити постачання ресурсів, поки наші друзі в Україні продовжують захищати свою територію від російської агресії", - заявили конгресмени у зверненні до міністра оборони США.

Нагадаємо, вчора глава Пентагона Ллойд Остін заявив, що Україна не використовувала зброю, яку отримала від Сполучених Штатів Америки, для ударів по військових об'єктах на території Росії.

Він також вкотре нагадав, що США чітко говорили Україні, що надають зброю лише для захисту своєї території.