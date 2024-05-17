Україна запропонувала відродити КоКом – санкційний орган часів Холодної війни

Санкційна група Єрмака-Макфола оприлюднила третій План дій щодо посилення санкцій проти Росії. У 50-сторінковому документі, оприлюдненому на сайті президента України, пропонується, зокрема, відродити санкційний орган КоКом часів Холодної війни.

Серед інших запропонованих заходів:

→ конфіскація заморожених активів Центробанку РФ;

→ посилення контролю за дотриманням граничної ціни на нафту (і зменшення її на $10 за барель) та боротьба з тіньовим флотом танкерів;

→ повне ембарго на уран, алюміній, сталь;

→ обмеження на експорт зрідженого газу, трубопровідного газу, азотних добрив та деяких інших металів, таких як нікель;

→ загороджувальні мита на решту російського експорту.

За оцінкою експертів групи Єрмака-Макфола, новий пакет санкцій був би здатний зменшити експортні надходження Росії на $70-80 млрд на рік проти 2023 року.

Окремо група пропонує створити міжнародну організацію за прикладом Координаційного комітету з багатостороннього експортного контролю (КоКом) для дотримання заборони на експорт до Росії критично важливих технологій.

"Захід має запровадити експортні обмеження, які дозволять стримувати експансіоністські та ревізіоністські прагнення Росії, як у часи Холодної війни. Це має включати створення нових багатосторонніх організацій, на зразок КоКом, започаткованого під час Холодної війни для управління всією торгівлею з Росією", - йдеться у документі.

За оцінкою експертів групи Єрмака-Макфола, новий пакет санкцій міг би зменшити експортні надходження Росії на $70-80 млрд на рік проти 2023 року.

На думку членів робочої групи, до санкційного списку слід внести більше осіб та організацій, які підтримують або фінансують російську агресію. Крім того, запропоновано запровадити санкції щодо західних компаній, що залучені до російських логістичних операцій та сприяють ухиленню від обмежень.

Довідка

Режим КоКом був створений у 1949 році за ініціативи США. Він був центральною ланкою розгалуженої системи, у межах якої західні держави розробляли й здійснювали спільні заходи щодо контролю за експортом своїх промислових технологій, насамперед технологій подвійного використання. Основне завдання, що ставилося при створенні КоКом, полягало в жорсткому стримуванні темпів економічного й науково-технічного розвитку СРСР і його союзників у військовій сфері. Таке стримування здійснювалось шляхом обмеження, а в ряді випадків і виключення СРСР і його союзників з деяких ринків, а також доступу до новітніх високих технологій і товарів подвійного використання.

Після розпаду СРСР і Варшавського пакту КоКом визнали рудиментом Холодної війни і замінили Вассенаарськими домовленостями від 1995 року про контроль над експортом звичайних озброєнь, товарів і технологій подвійного використання.

