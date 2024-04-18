Допомога США Україні: чи доведеться повертати гроші?

Як очікується, у суботу, 20 квітня, Палата представників Конгресу США розгляне законопроєкт про внесення змін до бюджету країни, якими передбачені видатки на оборонну допомогу Україні та іншим союзникам Сполучених Штатів - Ізраїлю і Тайваню - на загальну суму у 95 мільярдів доларів США. З них понад 60 призначені саме Україні.

Зволікання у понад півроку

Новий законопроєкт значною мірою повторює положення ухваленого торік Сенатом документу. У нижній палаті Конгресу остаточне схвалення допомоги Україні затягнулося, адже уПалаті представників більшість має Республіканська партія, консервативне крило якої скептично налаштоване щодо "українського питання". Спершу консерватори загальмували законопроєкт, вимагаючи одночасно ухвалити жорсткіші заходи для контролю за міграційними потоками на кордоні з Мексикою. Зрештою, від прив'язки до цього питання республіканці відмовилися. Тоді постало питання, на яких саме умовах надаватимуть кошти Україні: "просто так" або у борг. Консерватори, зокрема експрезидент Дональд Трамп, вимагали давати Україні допомогу лише у борг. Що ж саме щодо цього питання містить "вистражданий" законопроєкт у поданій нині на розгляд нижньої палати редакції?

У борг чи ні?

Загалом Україні до кінця вересня 2025 року планується надати допомогу на 61 мільярд доларів. Трохи більше третини цієї суми фактично будуть скеровані на замовлення нової зброї для армії США. Це дасть можливість негайно надати Україні зброю з американських складів. Ця зброя передаватиметься Києву безкоштовно.

13,8 мільярда доларів буде надано для замовлення для України зброї в американських виробників. Ці гроші Україні повертати, якщо законопроєкт ухвалять у нинішньому вигляді, теж не доведеться. Головна відмінність поданого нині до Палати представників документу - інші умови надання коштів на підтримку українського бюджету. Йдеться про 7,9 мільярда доларів "Фонду підтримки економіки". Ці кошти даватимуться як позика, хоча раніше Сенат був готовий дати їх безповоротно.

Позика на підтримку бюджету: які умови?

Позика з економічного фонду може, бути, зокрема, скерована на покриття дефіциту українського бюджету, але не на виплату пенсій. У законопроєкті вказано, що повну суму коштів цього фонду можна буде використати до кінця вересня 2025 року у разі, якщо ці гроші не перевищуватимуть 50 відсотків від загального обсягу фінансової допомоги, яку нададуть Україні всі союзники.

Таким чином, конгресмени хочуть стимулювати Білий дім до пошуку широкого фронту фінансової підтримки для України. Імовірно, йдеться про символічну поступку крилу "трампістів" у Республіканській партії. Адже традиційно саме Дональд Трамп критикує партнерів по НАТО - як за надто низькі порівняно із США внески у рамках Альянсу, так і у підтримці України.

Однак відповідне обмеження у законопроєкті є радше умовним: якщо планку у 50 відсотків виконати не вдасться, президент все одно може витратити на Україну всі кошти, просто пояснивши Конгресу причину неможливості виконання цієї вимоги партнерами США.

Крім 7,9 мільярдів з "економічного фонду", Україна може отримати у борг і частину від 1,5 мільярда, передбачених для підтримки демократі у пострадянських країнах, відповідно до Акту про підтримку свободи (Feedom Support Act).

Повертати чи не повертати позику - вирішуватиме Трамп?

Позика, яку пропонують надати Україні на бюджетну підтримку доволі цікава. По-перше, поки що невідомо під який відсоток вона надаватиметься чи вона буде взагалі некомерційною. У законопроєкті лише зазначено, що президент США має протягом 60 днів після ухвалення документу домовитись зі своїм українським колегою про умови повернення коштів.

Борг Києву можна буде і списати рішенням президента США. Але будь-які списання можливі лише після 15 листопада 2024 року. Отже, доля українського боргу буде у руках переможця президентських виборів, які відбудуться у перших числах листопада. Таким чином, не виключено, що рішення скільки і коли повертатиме Україна, вирішуватиме вже не демократ Джо Байден, а республіканець Дональд Трамп.

Після 15 листопада 2024 року господар Білого дому зможе - після консультацій з Конгресом і звіту щодо результатів допомоги Україні - списати до половини загальної суми боргу. Після 1 січня за такою самою процедурою може бути списана решта боргу.

Які шанси на ухвалення допомоги Україні?

Враховуючи, що законопроєкт базується на компромісному законопроєкті Сенату, який раніше погодили представники обох партій, а також містить низку положень, які можна розцінити як кроки назустріч "трампістам", експерти прогнозують схвалення документу більшістю голосів. Хоча й очікується, що низка найбільш радикальних опонентів допомоги Україні у лавах республіканців все одно проголосує проти і спробує затягнути процес.

Станом на кінець дня 18 квітня близько 20 республіканців подали на розгляд Палати представників більше 100 поправок, деякі з яких можна назвати доволі екзотичними. Зокрема, одна з найзапекліших опоненток допомоги Україні - представниця Республіканської партії Мерджорі Тейлор Ґрін - вимагає ухвалити поправку, згідно з якою всі, хто проголосує за цей законопроєкт, має поїхати воювати у лавах ЗСУ.