Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Макрон - за залучення неєвропейських країн для задоволення військових потреб України

 

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав ініціативу залучення виробничих потужностей неєвропейських країн для задоволення потреб України в боєприпасах.

"Ми прискорили і збільшили наше виробництво в Європі. Ми доставили ті запаси (боєприпасів Україні - ІФ-У), які були в наявності. Потреби України перебувають на такому рівні, що ми маємо зараз дивитися далі за те, що ми можемо виробляти і що в нас є на складі. У цьому сенс цієї ініціативи. І шукати потужності, що залишилися, в третіх, неєвропейських країнах, щоб задовольнити короткострокові потреби України в боєприпасах", - сказав Макрон на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі у вівторок.

Він зазначив, що ініціатива Чехії щодо боєприпасів є "важливим доповненням, якого ми дотримуємося, і тому ми працюватимемо разом", і анонсував подальшу роботу міністрів двох країн із цього питання в другій половині дня у вівторок.

За словами президента Франції, минулого понеділка в Парижі було досягнуто домовленостей щодо розмінування території України, ситуації на кордоні з Білоруссю, щодо питання Молдови та її захисту, а також щодо промислового спільного виробництва на українській землі та кіберпідтримки. "За цими діями вже є кілька проєктів співпраці, і відносини з Чеською Республікою дуже міцні", - сказав Макрон.

Щодо заморожених російських активів, за його словами, позиція Франції така: "Ми повністю підтримуємо пропозицію оподатковувати доходи від активів, які виявлено та чию правову базу уточнено за Eurocleer, що становить 3-5 мільярдів за рік". "Ми самі не прихильники того, що заборонено міжнародним правом і початок таких дебатів, я вважаю, послабив би Європу, де розміщуються багато з цих активів, і, якщо можна так висловитися, породив би сумніви. Тож я тут за те, щоб ми захищали верховенство права, застосовуючи його до кінця", - сказав Макрон.

"З іншого боку, я за фінансування наших зусиль, зокрема завдяки більш інноваційному європейському фінансуванню... яке полягає в наданні національних бюджетних гарантій для випуску на спільному борговому ринку з метою фінансувати наші промислові та військові зусилля. Це один із варіантів, який підтримує Франція", - додав президент Франції.

Він наголосив, що у війні РФ проти України на карту "поставлено частину нашого майбутнього і що наша здатність захищати себе автономно". При цьому Макрон зазначив, що не буде детально розкривати всі плани дій, щоб не послабити ефективність цієї допомоги Україні.

"Наші принципи прості: Росія не може і не має виграти цю війну. Ми хочемо підтримати Україну, суверенний народ, який сам вирішує, що йому потрібно... По-друге, ми не хочемо ескалації... І третє: ми маємо зберегти свої здатності захистити себе. У цьому контексті ми продовжимо дуже конкретну співпрацю з українцями щодо наших постачань, нашої співпраці, а потім і можливості мобілізації третіх сторін", - зазначив Макрон.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3943
  0,0808
 0,21
EUR
 1
 41,6463
  0,1030
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1596  0,08 0,20 38,6742  0,05 0,13
EUR 41,3935  0,16 0,38 42,0662  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3700  0,04 0,12 38,4050  0,05 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес