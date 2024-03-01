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У Палаті представників готуються до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона
23:58 29.02.2024 |
Республіканець Браян Фіцпатрік готує спробу обійти спікера Палати представників Майка Джонсона, щоб домогтися ухвалення допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Видання зазначає, що це рідкісний розрив із керівництвом Республіканської партії в Палаті представників, яке чинило опір проведенню голосування щодо допомоги Україні через сильну опозицію з боку правих.
"Ми повинні щось зробити. Це екзистенційно, це чутливо до часу. Чи то наш продукт, чи чийсь інший, нам просто потрібно доставити їм гроші", - сказав Фіцпатрік.
Фітцпатрік повідомив журналістам, що готує так звану петицію про звільнення, яка може призвести до голосування в Палаті представників, якщо вона збере 218 підписів. Така петиція потребуватиме підтримки з боку невеликої кількості республіканців, якщо припустити, що вона отримає підписи більшості демократів у Палаті представників.
Цей маневр також потребує певного часу, а саме 30 днів, протягом яких Палата засідає, перш ніж її можна буде поставити на голосування.
Що ще сказав Фіцпатрік
За його словами, петиція буде готова до підписання до початку березня, і дав зрозуміти, що очікує, що вона збере кілька підписів республіканців.
"Більше, ніж ви думаєте. Багато людей знають, що це правильний вчинок", - таким чином конгресмен відповів на запитання про глибину підтримки республіканців.
Один республіканець у Палаті представників, виступаючи на умовах анонімності, повідомив Axios, що вони підпишуться, "якщо не буде іншого прогресу".
Але Фітцпатрік також наголосив, що прохання про звільнення здебільшого слугує для того, щоб "чинити тиск, щоб щось зробити найближчим часом".
Як республіканці просувають голосування за допомогу Україні
Фітцпатрік та інші проукраїнські республіканці зіткнулися зі зростаючим тиском, що вимагає розриву зі своєю партією з цього питання.
Група під назвою "Республіканці за Україну" минулого тижня розмістила рекламу в округах 10 проукраїнських республіканців у Палаті представників, закликаючи їх підписати петицію про звільнення.
У четвер член палати представників Вайлі Нікель розіслав кожному офісу Палати представників прапор із написом "Республіканці Палати представників здали Україну Росії".
Є різні закони про допомогу Україні
Фітцпатрік сказав, що він ще не вирішив, яку версію допомоги Україні спробує винести на розгляд петиція про звільнення.
Сенат ухвалив законопроєкт на суму 95 мільярдів доларів про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, але Джонсон ясно дав зрозуміти, що не голосуватиме за нього в Палаті представників.
Фітцпатрік у контексті ухваленого Сенатом закону про допомогу Україні сказав, що не знає, чи збере він 218 голосів для петиції, оскільки відсутність безпеки кордонів є проблемою для багатьох республіканців.
Фітцпатрік разом із трьома своїми колегами-республіканцями та чотирма демократами представив законопроєкт на суму 66 мільярдів доларів, який передбачає скорочення військової допомоги Україні, допомогу Ізраїлю і Тайваню, а також зміни в прикордонній політиці.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, що США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні. Через це постачання озброєння нашим захисникам від американців призупинено.
Нещодавно Сенат США ухвалив законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Для нашої країни передбачено понад 60 млрд доларів.
Для того, щоб рішення про виділення грошей набуло чинності, документ має підтримати Палата представників.
Спікер Палати Майк Джонсон раніше заявляв, що поки не хоче виносити законопроект на голосування. Він вважає, що гроші для України слід розглядати у прив'язці до фінансування захисту кордонів США від мігрантів.
Кілька днів тому президент США Джо Байден збирав у Білому домі лідерів Конгресу, Джонсон також був присутнім. За підсумками зустрічі жодних конкретних рішень щодо України прийнято не було.
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