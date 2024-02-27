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Екснардеп Пашинський вийшов із СІЗО, за нього внесли заставу
12:41 27.02.2024 |
За колишнього народного депутата та голову Національної асоціації підприємств оборонної промисловості Сергія Пашинського внесли заставу, він вийшов із СІЗО.
Про це сам Пашинський повідомив у Facebook.
"Тільки що підприємства-члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу", - зазначив він.
Екснардеп додав, що повертається до своїх обов'язків.
Як повідомлялося, напередодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Сергія Пашинського у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розміір 272,5 млн грн.
У чому звинувачують Сергія Пашинського та що відомо про справу "нафтопродуктів Курченка"?
12 лютого СБУ та НАБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру Сергію Тищенку та чотирьом спільникам у незаконному привласненні та продажі 97 тис. тонн арештованих державою "нафтопродуктів Курченка".
За версією слідства, група компаній "СЄПЕК" Сергія Курченка ввозила в Україну нафтопродукти за схемою обірваного транзиту, щоб не сплачувати податки. Ці нафтопродукти зберігалися на Одеському НПЗ, в цистернах в Одесі, Херсонській нафтоперевалці і на нафтобазі в Василькові Київської області. Вони були арештовані за рішенням суду у 2014 році.
Слідство вважає, що у Тищенка виник умисел на заволодіння цими нафтопродуктами Курченка, для чого він вступив у змову з Сергієм Пашинським, який на той час виконував обов'язки голови Адміністрації президента. Зрештою, за рішенням суду арештовані нафтопродукти передали держпідприємству "Укртранснафтопродукт", яке продало їх фірмі "Укройлпродукт" з групи компаній "Фактор", яку контролював Тищенко.
За версією слідства, паливо продали "Укройлпродукту" за заниженою вартістю, а отримані кошти нібито вивели через ТОВ "Ітанік стронг", ТОВ "Трейд інвест компані" та інші компанії, підконтрольні Тищенку.
При цьому держпідприємство "Укртранснафтопродукт" мало рахунок у банку "Фортуна", який належав матері Тищенка. Саме через цей рахунок була здійснена оплата за нафтопродукти, яку потім нібито вивели на підконтрольні Тищенку структури, вважають прокурори. Сам банк у подальшому був ліквідований. Таким чином, дії Тищенка та інших підозрюваних завдали державі понад 967 млн грн шкоди, вважає слідство.
При цьому держпідприємство "Укртранснафтопродукт" визнавало, що мало на рахунках у банку "Фортуна" щонайменше 162,9 млн грн, які втратило внаслідок визнання його неплатоспроможним.
Сам Пашинський висунуті правоохоронцями звинувачення відкидає. Він припустив, що підозра у справі 10-річної давності може бути пов'язана з тиском на "Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України", яку він очолює.
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