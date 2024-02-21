60% українців безумовно вірять у перемогу України у війні - КМІС

60% опитаних респондентів висловили безумовну впевненість у перемозі України у війні проти РФ, лише 4% скоріше або безумовно переконані, що переможе Росія, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"Хоча після майже двох років широкомасштабного вторгнення ми спостерігаємо деяке зниження віри в Перемогу України, але попри все абсолютна більшість українців продовжують зберігати оптимізм. Так, станом на початок лютого 2024 року 89% українців загалом вірили в Перемогу України, зокрема з них 60% безумовно були переконані в цьому. У травні 2022 року 95% вірили в Перемогу і з них 80% були безумовно переконані в цьому.

Наразі лише 4% скоріше або безумовно переконані, що переможе Росія (у травні 2022 року таких було 1%)", - йдеться у звіті за підсумками дослідження, розміщеному на сайті КМІС у середу.

Зазначається, що в усіх регіонах щонайменше 80% опитаних вірять у перемогу України, зокрема щонайменше 57% безумовно переконані в цьому.

Водночас 24% українців вважають, що ситуація на полі бою складається на користь України, 15% - на користь Росії, майже половина респондентів (47%) вважає, що ситуація не складається на користь жодної зі сторін.

Думки жителів регіонів також доволі схожі: 26% респондентів із західних областей вважають, що ситуація складається на користь України, 11% - на користь РФ, 45% - на користь жодної зі сторін. 22% жителів центральних регіонів вважають, що ситуація на користь України, 20% - РФ, 46% - жодної зі сторін. Водночас 22% респондентів із півдня висловили думку, що ситуація на фронті складається на користь України, 12% - РФ, 52% - жодної зі сторін. 25% жителів сходу вважають, що ситуація складається на користь України, 16% - РФ, 49% - жодної зі сторін.

Згідно з результатами дослідження, переважна більшість українців (65%) вірить, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно з Донбасом і Кримом, зокрема 14% вірять, що бойові дії буде перенесено на територію РФ. У травні 2023 року показник тих, хто вірив у відновлення цілісності сягав 71%.

Одночасно зросла кількість тих, хто припускає, що внаслідок війни можуть бути певні втрати (з 25% у травні 2022 року до 32% у лютому 2024 року). Із зазначених 32% найбільше (19%) тих, хто вважає, що війна завершиться утриманням територій, контрольованих зараз. Також іще 9% вірять у звільнення всіх територій, які Україна контролювала до 24 лютого 2022 року. Решта 4% говорять про звільнення всіх територій разом із Донбасом, але без Криму.

У всіх регіонах України регіонах 63-66% вірять у повне відновлення територіальної цілісності, водночас 31-34% вважають, що можуть бути певні втрати.

Зазначається, що 73% опитаних стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, ще 3% готові терпіти ще досить довго - рік, 3% готові терпіти ще півроку, а всього кілька місяців - 18%. Ці показники особливо не змінюються з травня 2022 року (71% були готові терпіти стільки, скільки потрібно, у грудні 2023 року - 73%).

Показники дослідження за регіонами схожі: 79% жителів заходу, 72% - центру, 68% - півдня і 70% - сходу готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Водночас зросла кількість респондентів (з 59% у травні 2022 року до 72%), згодних із думкою, що Україна має шукати і дипломатичний шлях завершення війни (у формулюванні запитання йшлося просто про такий процес, а не про поступки).

Водночас із 35% у травні 2022 року до 23% у лютому 2024 року поменшало тих, хто вважає, що Росію можна перемогти лише військовим шляхом.

Опитування проводили протягом 5-10 лютого 2024 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням). Загалом було опитано 1 202 респонденти, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, контрольованих владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включали жителів територій, тимчасово не контрольованих владою України, а також опитування не проводили з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додають певне систематичне відхилення.