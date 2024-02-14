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Палату представників США не змусять схвалити законопроєкт про виділення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню - спікер
20:26 14.02.2024 |
Палата представників Конгресу США не піддасться тиску Сенату, який домагається ухвалення законопроєкту про фінансову допомогу іншим країнам, зокрема Україні, заявив у середу спікер палати Майк Джонсон.
"Палату представників під керівництвом республіканців не притиснуть, не змусять ухвалити законопроект про іноземну допомогу, проти якого виступила більшість сенаторів-республіканців. Цей законопроєкт не робить нічого для захисту нашого кордону", - сказав Джонсон на пресконференції.
За його словами, настав час подумати "про потреби американців".
"Тому керівництво Палати продовжить свою діяльність насамперед з урахуванням американських інтересів", - додав він.
Напередодні Сенат ухвалив законопроєкт щодо додаткових оборонних витрат на $95 млрд, куди, зокрема, входять майже $60 млрд для України і приблизно $14 млрд для Ізраїлю.
Тепер документ надходить на розгляд Палати представників, де раніше висловлювали скептичне до нього ставлення. У січні американські ЗМІ повідомляли, що багато республіканців у Палаті досить холодно ставляться до ідеї виділення великих коштів для України; немає гарантій, що вони погодяться затвердити допомогу Києву без одночасного рішення щодо міграційної проблеми.
У ніч на 13 лютого Джонсон попередив, що може навіть не винести на розгляд підготовлений Сенатом законопроєкт.
Підтриманий сенаторами варіант законопроєкту передбачає виділення $95 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також на інші гуманітарні потреби. При цьому в нинішньому законопроєкті, на відміну від попередньої версії, не міститься пунктів про посилення охорони південного кордону США.
Раніше в Сенаті заблокували компромісний двопартійний законопроєкт щодо безпеки кордонів та іноземної фінансової допомоги, проти нього проголосували 50 сенаторів.
Водночас президент США Джо Байден раніше закликав Сенат проголосувати за початковий законопроєкт, наголошуючи, що не хоче дробити його і вести дискусії щодо захисту кордону і допомоги Україні та Ізраїлю окремо один від одного.
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