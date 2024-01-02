Рустем Умєров: Перші сто днів у Міноборони. Фундамент для майбутньої перемоги

Рустем Умєров, Міністр оборони України

Вже майже два роки український народ демонструє світу приклад надзвичайної сміливості та відваги. Даємо відсіч агресору, захищаємо нашу свободу, повертаємо своє.

За ці два роки ми змінились: як країна, як народ, як військо. Тепер ми вивчаємо власний досвід, розвиваємо власні спроможності, нарощуємо українське виробництво зброї.

Наша стратегічна мета - повернення кордонів 1991 року.

Наш курс - це Україна в НАТО. Тому всі наші кроки спрямовані на те, щоб перевести українське військо та оборонний сектор у відповідність до принципів та стандартів Альянсу.

Детальніше в тексті - наші 100 днів в Міністерстві оборони: що зробили та що плануємо робити в наступні 100 днів.

План на 2024. Міноборони вперше на рівні всіх Сил оборони сформувало узгоджену потребу на 2024 рік. Раніше кожне силове відомство формувало власну потребу на рік, що подекуди суперечило чи дублювало один одного. Міноборони цей процес очолило та систематизувало. Потребу не лише сформовано, а і узгоджено з реальними потужностями українських виробників, їхніх планів масштабування, можливостей проводити закупівлі за кордоном та планів постачання військово-технічної допомоги від партнерів.

Дрони. Міністерство оборони замовило перші партії FPV-дронів - загалом у 2024 році держава планує закупити щонайменше мільйон дронів. Важливо, що вперше повну реальну потребу війська у дронах чітко пораховано та узагальнено. Ми працюємо над ефективною логістикою, над здешевшенням закупівлі, над виробництвом достатньої кількості бойових частин.

Раніше Міноборони не закуповувало цей ефективний та економічно вигідний засіб ураження противника - FPV-дрони. Причина - відсутність на законодавчому рівні чітких критеріїв та правил їх застосування на полі бою. FPV-дрони закуповували волонтери, Мінцифри, обласні військові адміністрації. Однак не Міноборони.

І це лише один приклад відсутності системності в закупівлях для ЗСУ. Нова команда Міноборони змінила підходи до планування постачання озброєння та тилового майна для військових. Україна має закуповувати, в першу чергу, те, що потрібне військовим і вже довело свою ефективність. Кожна гривня має бути використана якомога ефективніше.

Наприклад, ми зробили акцент на закупівлях українського озброєння. Замовили боєприпаси основних калібрів українського виробництва. В подальшому будемо нарощувати обсяг таких закупівель. Підписали із Міністерством оборони США меморандум про співробітництво щодо спільного виробництва та обміну технічними даними. Це сприятиме налагодженню в Україні виробничих спроможностей щодо критично необхідних боєприпасів. Окрім додаткових робочих місць та податків в бюджет, це - посилення нашої обороноздатності та захист незалежності.

Наш пріоритет - наростити українське виробництво необхідної техніки для військових. Відтепер інновації можуть бути допущені до застосування на полі бою за 20 днів, а не місяців як це було раніше. Результат - ми вже прийняли на озброєння та допустили до експлуатації одразу 118 зразків нової техніки (з них 24 - БПЛА, зокрема FPV, 13 - РЕБ).

Так ми почали закривати проблему з закупівлею дронів, позашляховиків, РЕБ, боєприпасів. Поступово задовольнимо потребу в інших категоріях, як-от тактичні навушники або жіноча форма.

Інший важливий аспект - прозорі оборонні закупівлі.

Раніше Генштаб доводив Міністерству оборони потребу, наприклад, в харчах чи одязі. Зі свого боку Міноборони встановлювало правила закупівель та безпосередньо закуповувало те, що потрібно ЗСУ. Останнє - конфлікт інтересів, який призводив до корупції .

Щоб вирішити цю проблему, ми побудували дворівневу систему закупівель за стандартами НАТО. Де Міноборони залишається ключовою фігурою у формуванні політики та контролю за всіми закупівлями.

На першому рівні - відповідальний заступник міністра формує політику, узагальнює потребу та контролює процес.

Другий рівень - державні оператори (Державний оператор тилу та Агенція оборонних закупівель) - безпосередньо здійснюють закупівлі. Всі нелетальні закупівлі вже перевели на Prozorro.

Нові прозорі контролі над звітністю. Почали співробітництво з Генеральною інспекцією Міністерства оборони США. Серед її повноважень - контроль за використанням безпекової допомоги.

Також Міноборони України і Посольство США започаткували спільний моніторинг озброєння, яке США надають нашій країні. Мета - надання обґрунтованих запевнень у тому, що Україна як одержувач зброї дотримується вимог, встановлених урядом США щодо передання, захисту, зберігання та використання озброєння і технологій.

Також ми запроваджуємо нову систему обліку міжнародної військової допомоги. Вона передбачає прозорий облік та звітність, зрозуміло окреслену спроможність, більшу глибину планування.

Це допомагає нам створювати нові коаліції спроможностей з партнерами. З'явилася Коаліція морських сил. Велика Британія надала два мінні тральні кораблі, 23 швидкісні катери та 20 дволанкових гусеничних всюдиходів. Плануємо створення Коаліції дронів.

Створили міжнародну ІТ-коаліцію. Її ціль - захищена ІТ-інфраструктура для Сил оборони. Разом з нашими партнерами зможемо винайти, протестувати і застосовувати нові технології, щоб більше і швидше знищувати ворогів. Зараз до її складу входить вісім країн: Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Японія. Велика Британія та Італія також оголосили про свій намір приєднатися.

А поки продовжуємо розвиток власного ІТ. Розгорнули систему електронного документообігу між військовими та цивільними госпіталями, військовими частинами і ТЦК та СП. Відтепер пораненим військовослужбовцям не треба особисто возити документи до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність.

В цілому вирішили проблеми з чергами на ВЛК. Запровадили електронну чергу на комісію - відтепер військовослужбовців можуть дистанційно записати на проходження медогляду гарнізонними ВЛК.

Цифровізація допомагає залучати професіоналів до ЗСУ. Почали співпрацю з чотирма онлайн-платформами рекрутингу - Lobby X, work.ua, robota.ua і OLX.ua, які вже розмістили понад 1000 вакансій Сил оборони України. За грудень відгукнулись більше 10 000 бажаючих захищати країну.

Боремося не лише з чергами, а й з застарілими процедурами, паперами та забюрократизованістю. Працюємо над тим, щоб військові списували втрачене у бою військове майно до 1,5 мільйона гривень за спрощеною процедурою - до 3 тижнів, а не 6 місяців, як раніше.

Далі - більше. Один з планів на перший квартал - посилення нових міжнародних коаліцій спроможностей: ППО, безпека в Чорному морі, коаліція дронів, РЕБ та РЕР, кібербезпека, артилерія.

Наша стратегічна мета - повернення до кордонів 1991 року. Працюємо над цим.