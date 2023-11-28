Чорне море є основним об’єктом оцінки екологічної шкоди, завданої Росією - єврокомісар

Пов'язані з війною екологічні наслідки для країн ЄС, зокрема в Чорноморському регіоні, важко оцінити, але необхідно якісно довести провину Росії у злочинах проти довкілля.

Про це заявив єврокомісар з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюс Сінкевічюс, який виступив на пресконференції у Вільнюсі в рамках конференції із екологічного відновлення України.

Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про те, чи проводить Єврокомісія оцінку шкоди довкіллю, завданої Росією сусіднім з Україною державам-членам ЄС, він сказав, що Євросоюз «підтримує зусилля із документування доказів воєнних злочинів Росії проти екосистем в Україні», додавши, що ширше оцінювати ситуацію в регіоні наразі важко.

«Дуже складно оцінити ситуацію, наприклад, у Чорному морі, яке, ймовірно, є першочерговим об'єктом оцінки забруднення, яке й надалі поширюватиметься», - заявив єврокомісар.

«Ми підтримуємо програми ООН з навколишнього середовища і фахівців на місцях. По-друге, працює наш Спільний дослідницький центр і наш Генеральний директорат з питань екології, який також здійснює моніторинг, але це відбувається переважно в Україні», - зазначив він.

За словами єврокомісара, на даний момент ЄС ділиться даними лише з сусідніми з Україною державами-членами щодо можливої заподіяної шкоди.

«Які будуть наслідки для держав-членів, поки що дуже важко оцінити. Ціна воєнних злочинів зростає з кожним днем, особливо в умовах активних бойових дій», - вважає Сінкевічюс.

Єврокомісар зазначив, що «тільки із майже 500 зруйнованих або пошкоджених водоочисних споруд, які зараз не працюють, можна зрозуміти, наскільки великий вплив агресія завдала водним ресурсам та населенню України, але, по-друге, звичайно, ця вода тече вниз за течією, і річки забруднюються й далі».

Сінкевічюс упевнений, що додаткова шкода навколишньому середовищу ставатиме очевиднішою з часом, але «прийти до висновку про те, що Росія повинна відшкодувати ці витрати, буде дуже і дуже важко». «Треба довести їхню провину і дуже добре задокументувати її», - підкреслив єврокомісар з питань навколишнього середовища.

Як повідомлялося, у вівторок, 28 листопада, у Вільнюсі розпочала роботу міжнародна конференція із екологічного відновлення України.

Організатором заходу стала Європейська комісія, яка підкреслила, що 20% природоохоронних територій України знаходяться під загрозою в результаті військових дій, в той час як руйнування Каховської ГЕС стало найстрашнішою техногенною катастрофою після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році та призвело до надзвичайних наслідків для природних ресурсів та населення.