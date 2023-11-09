Захист Коломойського наполягає на необґрунтованості підозри: не встановлено даних про вилучення з ПриватБанку 6 млрд грн

Адвокати підозрюваного в заволодінні коштами ПриватБанку бізнесмена Ігоря Коломойського стверджують, що слідство не має у своєму розпорядженні жодних підтверджень підозри, а також наполягають на зміні запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, у зв'язку з погіршенням здоров'я Коломойського.

"Ми маємо питання до обґрунтованості підозри. Як вона може бути обґрунтованою, коли є факти, які свідчать (про протилежне)... жодного підтвердження взагалі немає... Жодних даних із 2013 року про те, що з банку вилучено суму в 6 млрд грн, встановлено не було", - сказав у четвер на пресконференції в Києві адвокат Олег Пушкар.

Він нагадав, що з грудня 2016 року, після націоналізації, у "Приватбанку" діяв новий менеджмент. "Усі зобов'язання, всі матеріальні активи, всі документи були перевірені. Жодних підстав говорити про те, що був якийсь "розрив" у касі, немає. Керуючись здоровим глуздом, якби в 2013 році було вилучено з каси 6 млрд грн, то жодним чином вони там з'явиться не могли", - зазначив Пушкар.

Він додав, що факт недостачі було встановлено в серпні 2023 року. "Не за зверненням банку, а саме за матеріалами правоохоронних органів", - наголосив адвокат.

Пушкар додав, що вся інформація перебуває під грифом банківської таємниці, і в такому разі мало бути звернення самого банку, який міг би встановити факт нестачі коштів внутрішнім аудитом або через банківський нагляд Нацбанку.

"Уже через місяць після початку досудового розслідування... з'являється заява від представників ПриватБанку, що зі ЗМІ вони дізналися, що слідчий суддя погодився з органом розслідування в тому, що Коломойський організував заволодіння грошовими коштами. М'яко кажучи, це непереконливо", - зазначив Пушкар.

Він стверджує, що за три місяці розслідування сторона обвинувачення не долучила до матеріалів справи жодних доказів, бо їх і не може бути.

За словами адвоката, захист подав низку клопотань про проведення допитів свідків, клопотання були задоволені, але не виконуються. Він вважає, що слідство не зібрало доказів, які могли би бути покладені в основу підозри. "Це називається імітацією досудового розслідування", - додав Пушкар.

"Незважаючи на всі затягування з боку обвинувачення... ця справа завершиться нічим. Тому що в тій ретроспективі встановити наявність збитків і касової нестачі неможливо", - зазначив він.

Адвокат також додав, що Коломойський перебуває під вартою як організатор злочину, тоді як не встановлено жодних безпосередніх виконавців.

"Як державний банк працює всі сім років без тих готівкових коштів, які мали би бути на рахунках банку... І для ПриватБанку, і для міжнародних аудиторських установ, напевно, неочікувано те, що вони не побачили відсутності коштів", - додав, зі свого боку, адвокат Олександр Лисак.

За його словами, метою досудового розслідування може бути ізоляція Коломойського від суспільства.

"Допускаю, що наступного тижня будуть клопотання (від слідства) про продовження строків досудового розслідування. З урахуванням виконання слідством міжнародних доручень це може бути і пів року", - сказав він.

Лисак також акцентував увагу на погіршенні стану здоров'я підзахисного. "Ми зацікавлені в конструктивній співпраці... Ігор Валерійович не може утримуватися в умовах ізоляції від належного медичного забезпечення, оскільки під час останніх обстежень виявлено додаткові захворювання... Нехай це буде домашній арешт, щоб людина могла отримати нормальну медичну допомогу", - підсумував Лисак.