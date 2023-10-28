КМІС: 77% респондентів вважають важливим, щоб Україна стала членом ЄС

77% опитаних вважають, що для них важливо, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, з них 51% стверджують, що це дуже важливо для них, повідомив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) за результатами опитування, проведеного 4-20 вересня.

"При цьому із Заходу на Схід знижується частка тих, для кого є важливим, щоб Україна стала членом ЄС - з 86% до 62% (зокрема з 61% до 24% стає менше тих, для кого це є дуже важливим). Хоча загалом у всіх регіонах більшість вважають це важливим", - ідеться в пресрелізі.

Крім цього, за результатами опитування 65% респондентів довіряють ЄС, не довіряють - 25%, а НАТО довіряють 59%, не довіряють - 28%. Соціологи зазначають, що значна частка не довіри може бути пов'язана з відчуттям недостатності підтримки України під час повномасштабного російського вторгнення.

Понад половина опитаних (60%) висловили готовність до того, що вступ України до ЄС може відкластися на деякий час, щоб Україна відстоювала свої інтереси. Водночас 27% вважають, що необхідно виконати всі вимоги ЄС, щоб якомога швидше вступити до ЄС.

Дані дослідження також зафіксували, що українці досить помірковано оцінюють готовність України до вступу в ЄС. Лише 22% респондентів вважають Україну повністю готовою, 43% - вважають, що необхідні реформи, 25% - вважають Україну взагалі не готовою.

Водночас лише 19% опитаних вважають зусилля влади щодо проведення реформ достатніми, 71% - вважають зусилля недостатніми.

Як зазначається у пресрелізі, найбільший запит серед реформ у респондентів був на боротьбу з корупцією. 90% опитаних віднесли до трійки реформ і завдань антикорупційну діяльність, з них 58% - вважають це завданням №1 для України. Також до найголовніших реформ входять завдання, пов'язані з війною (77% зараховують до трійки), і реформа судової системи (43%). Про забезпечення прав людини говорять 26%, а про реформу правоохоронних органів - 21%.

КМІС провів всеукраїнське опитування на замовлення Консультативної місії Європейського Союзу в Україні. Опитування було проведено методом особистих (face-to-face) інтерв'ю з використанням планшета, опитано 2 005 респондентів, які проживають у всіх регіонах України, контрольованих урядом України (окрім Херсонської та Донецької областей). Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,5) не перевищувала 3,3%.