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WSJ: У G7 немає спільного погляду щодо "гарантій безпеки" для України
11:48 29.08.2023 |
Підготовка країнами G7 "гарантій безпеки" для України займе багато місяців, а деякі двосторонні домовленості, як очікується, будуть укладені лише наступного року.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Wall Street Journal із посиланням на неназваних європейських посадовців.
Як йдеться у матеріалі, серед країн G7 немає спільної думки щодо того, наскільки детальними мають бути зобов'язання перед Києвом. Крім того, їм необхідно з'ясувати з Україною, якими можуть бути майбутні її військові потреби.
G7 потрібно буде координувати двосторонні переговори між західними столицями та гарантувати, що оборонна промисловість союзників зможе надати обіцяну військову допомогу Україні, не підриваючи при цьому потреби західних збройних сил у поповненні та розширенні своїх власних можливостей.
Як визнають західні посадовці, без надійних пакетів підтримки Києва РФ навряд чи вдасться утримати від продовження війни. Вони також називають проблемою питання спроможності ефективно розподіляти та захищати військові витрати для України в майбутні роки після зміни влади в країнах Заходу.
За даними видання, європейські союзники вже готуються до того, що довгострокові обіцянки адміністрації Байдена виявляться слабшими, ніж очікувалося, або занадто розпливчастими, щоб забезпечити надійне стримування РФ.
Як вказується у матеріалі, якщо Вашингтон суттєво зменшить свою підтримку Києва, Європа навряд чи буде спроможна фінансово чи військово заповнити цю прогалину, адже стикається з жорстким фінансовим тиском, і лише деякі країни мають оборонну промисловість, здатну зрівнятися з американською.
Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.
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