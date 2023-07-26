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Суд ЄС скасував торішнє продовження санкцій проти Пшонки і його сина
15:44 26.07.2023 |
Суд Європейського Союзу анулював рішення Ради ЄС від 3 березня 2022 року про продовження санкцій проти ексгенпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, які від вересня минулого року вже не перебувають у санкційному списку Євросоюзу.
Про це повідомляє "Європейська правда", яка ознайомилася з рішеннями суду.
"Рішення Ради (CFSP) 2022/376 від 3 березня 2022 року щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, організацій та органів з огляду на ситуацію в Україні, скасовується в частині, що ім'я Пшонки Віктора Павловича залишили в переліку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються ці обмежувальні заходи" - йдеться у рішенні суду.
Аналогічне рішення ухвалено і щодо його сина Артема.
Суд заявив, що скасував рішення щодо Пшонки та його сина, посилаючись на помилки в оцінках Ради ЄС та сумніви в тому, що вони ґрунтувалися на достатньо "твердій фактичній основі".
Пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, яких притягнуто до кримінальної відповідальності в Україні за "розкрадання українських державних коштів та їх незаконне переміщення за межі України".
У своєму рішенні Суд ЄС зазначив, що незрозуміло, чи Євросоюз переконався в тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних провадженнях.
Пшонка працював генеральним прокурором України за часів Віктора Януковича, якого усунули під час Революції гідності у лютому 2014 року. Янукович, Пшонка та його син та інші їхні союзники втекли до Росії та перебувають у розшуку в Україні.
Оскарження санкцій в судах ЄС можуть тривати роками і рідко призводять до стійкої перемоги, оскільки Рада ЄС, яка об'єднує представників країн-членів, часто повторно ухвалює свої рішення після судових поразок.
У вересні минулого року Рада ЄС не продовжувала санкції проти експрезидента Віктора Януковича, його сина Олександра та ексгенпрокурора Віктора Пшонки і його сина Артема. Януковичів перевели до іншого санкційного списку.
4 березня 2023 року Рада ЄС продовжила вперше запроваджені у 2014 році санкції проти поплічників Януковича - у списку лишились тільки три людини: ексглава МВС Віталій Захарченко, колишній заступник глави МВС Віктор Ратушняк, та бізнесмен Сергій Курченко.
Нагадаємо, Федеральна рада Швейцарії (швейцарський уряд) на своєму засіданні 15 лютого вирішила розпочати адміністративну процедуру конфіскації активів, заморожених у Швейцарії після української революції в лютому 2014 року.
У травні минулого року повідомлялося, що швейцарський уряд планує конфіскувати активи на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків у Юрія Іванющенка, соратника колишнього президента України Віктора Януковича.
Згідно зі швейцарським законодавством, максимальна тривалість заморожування активів обмежена 10 роками.
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