Фірташ не акредитований при UNIDO в ООН – речник

Український олігарх Дмитро Фірташ не має акредитації при Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO).

Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомив речник UNIDO Кай Бетке.

"Можу підтвердити, що пан Дмитро Фірташ не акредитований при UNIDO", - сказав Бетке.

Раніше "Німецька хвиля" з посиланням на рішення Вищого земельного суду Відня у справі Фірташа повідомила, що олігарх Дмитро Фірташ із метою уникнення екстрадиції до США отримав статус радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні та обійняв посаду при Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO).

При цьому вказувалося на те, що міністерство юстиції Австрії повідомило суд, що Фірташ не акредитований належним чином при UNIDO і не має відповідної акредитаційної картки від австрійського міністерства закордонних справ. Таким чином, уряд у Відні не вважає Фірташа особою, на яку поширюються привілеї дипломата, включно з правовим імунітетом.

Також про це повідомляло й австрійське інформагентство АРА, посилаючись на наявне у нього рішення Вищого земельного суду Відня у справі Фірташа від 14 червня 2023 року. Згідно з ним, 15 липня 2017 року, а також "нотою" від 21 липня 2021 року Фірташ повідомив Віденський земельний суд про те, що він був призначений "радником Постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні". Також зазначалося, що про це призначення було "поінформовано" Організацію Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) 29 червня 2021 року.

У посольстві Білорусі відмовилися надавати АРА інформацію про можливий "дипломатичний" статус Фірташа, заявивши, що не коментують персональні питання.

Як зазначає АРА, з рішення суду також стає зрозумілим, що захист Фірташа, особливо в місяці після клопотання про перегляд справи у червні 2019 року, інтенсивно займався опитуваннями свідків. Метою було зібрати аргументи щодо політичної мотивації кримінального провадження про екстрадицію Фірташа до США. За даними агентства, попри те, що Вищий земельний суд Відня анонімізував своє рішення, центральних свідків захисту можна легко ідентифікувати.

Зокрема, одним з них є колишній голова СБУ Валентин Наливайченко, який під час опитування 2 вересня 2019 року повідомив, що наприкінці лютого 2014 року тодішні в.о. президента України Олександр Турчинов та прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк перебували "у прямому та постійному контакті "з американською стороною та його, як голову СБУ, закликали ініціювати "негайні заходи, щоб нейтралізувати або обмежити вплив "Фірташа".

Як повідомляв Укрінформ, 14 червня Вищий земельний суд Відня ухвалив рішення про перегляд справи щодо екстрадиції до США українського олігарха Дмитра Фірташа, задовольнивши його апеляцію.

У Вищому земельному суді Відня повідомили, що тепер, після прийнятого рішення про задоволення клопотання Фірташа та перегляд справи, суд першої інстанції - Земельний суд Відня у кримінальних справах - "повинен буде прийняти рішення по суті - чи є екстрадиція прийнятною чи неприйнятною". Також має бути перевірено, "чи володіє Дмитро Фірташ дипломатичним імунітетом".