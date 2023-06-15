НАТО розглядає дві моделі гарантій безпеки для України, - президент Чехії

Країни-члени НАТО розглядають дві ймовірні моделі гарантій безпеки для України - за прикладом Фінляндії та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Чехії Петра Павела в інтерв'ю "Радіо Свобода".



Він зауважив, що гарантії безпеки - це дуже широкий термін. Є декілька варіантів гарантій для України.

"Я чув про два типи або сценарії гарантій. Один - це гарантії, які були надані Фінляндії від початку процесу ратифікації її вступу. Інший підхід до гарантій безпеки застосований для Ізраїлю. Можливо, ми побачимо щось посередині", - сказав він.

При цьому Павел вважає, що країни-члени НАТО зафіксують на папері те, що вони вже роблять для України, а також включать довгостроковий план підтримки. Він зазначив, що для нього це вже звучить як гарантія.

"Але, звісно, це залежатиме від того, скільки коштів країни захочуть виділити на такий план. Та якщо є готовність надати план, то має бути також і готовність надати його у формі гарантії", - додав він.

Гарантії безпеки для України

Приклад Фінляндії

Після початку ратифікації вступу Фінляндії до НАТО їй були надані гарантії безпеки як у країн, що входять до Альянсу, зокрема й положення статті 5 про колективну оборону, під яким напад на одну країну-члена вважається нападом на всіх.

Приклад Ізраїлю

"Ізраїльська модель" передбачає 10-річне зобов'язання із США щодо безпеки. Гарантії безпеки передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва. Проте про залучення статті 5 не йдеться.

Позиція України

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати гарантії безпеки від НАТО до того моменту, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

Окрім того, Україна очікує отримати "чіткий графік вступу" за результатами саміту НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня.



