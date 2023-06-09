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АНАЛІТИКА

Мінфін назвав підстави для внесення Росії до «чорного списку» FATF

 

Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу закликають Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) внести РФдо "чорного списку" як юрисдикцію з високим рівнем ризику під час пленарного засідання в Парижі 19-23 червня.

Відповідне звернення міністр фінансів України Сергій Марченко офіційно направив представникам країн-членів та спостерігачів FATF, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Він нагадав, що 24 лютого 2023 року FATF призупинила членство Росії в організації. Проте після цього Росія продовжила порушувати стандарти FATF та створювати серйозні ризики для глобальної фінансової системи.

"Росія продовжує демонструвати повну зневагу до глобального верховенства права, а ризики, які вона створює для міжнародної фінансової безпеки, тільки зростають. Країни, які порушують стандарти FATF, мають бути притягнуті до відповідальності та внесені до "чорного списку", незалежно від їх політичного впливу чи внеску у світову економіку", - наголосив Марченко.

Мінфін вказує, що Росія також вчинила низку нових порушень з моменту призупинення її членства, зокрема:

* терористичні акти, які створюють ризики для тисяч цивільних осіб: підрив Каховської дамби, що спричинив одну з найбільших техногенних катастроф в Європі за останні десятиліття;

* фінансування розповсюдження ядерної зброї: Росія затвердила передачу ядерної зброї Білорусі;

* Росія продовжує торгувати зброєю з юрисдикціями, на які поширюються санкції ООН, зокрема, з Іраном;

* зростання кіберризиків: у 2023 році росія збільшила інтенсивність кібершпигунських атак на урядові організації щонайменше 17 європейських країн;

* обхід санкцій: Росія використовує віртуальні активи для обходу перевірок щодо протидії відмиванню грошей та обходу економічних санкцій;

* торгівля людьми: у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд звинуватив Путіна та інших російських посадовців у примусовій депортації українських дітей з окупованих регіонів, що створило ризик торгівлі людьми;

* зростання рівня корупції: у березні 2023 року Росія офіційно вийшла з Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO).

Як повідомлялося, за даними агентства Bloomberg, Кремль непублічно тисне на уряди низки країн, включно з Індією, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати включення Росії до "чорного списку" FATF, що перетворить її на токсичну державу у фінансовому світі.

Нагадаємо, FATF призупинила членство Росії в лютому, Україна вимагає, щоб організація запровадила подальші обмеження, додавши Москву до свого "чорного списку" або "сірого списку" на зустрічі у червні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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