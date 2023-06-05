Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Боррель поговорив з главою міноборони РК про набої для Києва

 

Високий представник Європейського Союз з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель обговорив потреби України в боєприпасах з міністром оборони Республіки Корея (РК) Лі Чон Супом. Зустріч відбулася в суботу, 3 червня, на полях безпекового саміту країн Азійсько-Тихоокеанського регіону "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі.

"Розділили тривогу з приводу провокацій з боку КНДР і обговорили потреби України в боєприпасах. Ми спільно працюємо над розбудовою нового безпековоого й оборонного партнерства", - написав Боррель за підсумками зустрічі з Лі Чон Супом у своєму мікроблозі у Twitter.

Як зазначає інформагенція Reuters, зустріч відбулася на тлі тиску з боку Сполучених Штатів і країн НАТО на Південну Корею з вимогою надати зброю і боєприпаси для України. Південна Корея - союзник США, а також один з провідних світових виробників озброєнь і артилерійських боєприпасів, - досі відмовлялася надавати летальну допомогу Україні, посилаючись на тісні економічні зв'язки з Росією і вплив Москви на Північну Корею.

Досі Сеул обмежувався лише гуманітарною допомогою й обіцянками надати Україні нелетальну допомогу, зокрема засоби розмінування й аварійно-евакуаційні машини. Таку політику керівництво РК проводить попри дедалі більший тиск з боку Вашингтона і Європи, які вимагають надати Україні летальну зброю.

Водночас у квітні президент Південної Кореї Юн Сок Йоль в інтерв'ю агентству Reuters дав зрозуміти, що все може змінитися, заявивши, що Сеулу може бути важко дотримуватися лише гуманітарної та фінансової підтримки, якщо Україна зіткнеться з широкомасштабним нападом на цивільне населення або "ситуацією, з якою міжнародна спільнота не може змиритися".

Тим часом у травні американське видання The Wall Street Journal повідомило, що сотні тисяч південнокорейських артилерійських снарядів прямують до України через Сполучені Штати у рамках домовленостей між Сеулом і Вашингтоном.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, Корея
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3460
  0,1938
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8504  0,12 0,33 37,4204  0,09 0,24
EUR 39,6612  0,11 0,28 40,4992  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес